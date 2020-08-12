متي يتم مضاعفة قيمة المخالفات المرورية؟

الخليج ٣٦٥ نت – تفاعل المرور السعودي من خلال الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المتابعين بشأن آلية مضاعفة المخالفات المرورية.

وجاء في ردّ إدارة المرور: “تطبيق الحد الأعلى للمخالفات في النظام الجديد لا يتم إلا عن طريق هيئات الفصل المرورية وبموجب مسببات للتغليظ”، وطبقاً للمادة الخامسة والسبعين من النظام، فإنه إذا تراكمت المخالفات المسجلة على المخالف دون سداد الغرامات المترتبة، فعلى الإدارة المختصة تنبيه المخالف بالوسائل التي تراها.

وإذا بلغت قيمة تلك الغرامات 20 ألف ريال فأكثر أو مضت ستة أشهر من تاريخ إبلاغ المخالف بمخالفته دون سدادها، فيبلغ المخالف بوجوب السداد خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً، فإذا لم يسدد بعد انقضاء تلك المدة، يُحال إلى المحكمة المختصة -وفقا للإجراءات النظامية- للنظر في إيقاف الخدمات العامة التي تقدم له -أو بعضها- حتى يتم سداد الغرامات المستحقة عليه.