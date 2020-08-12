تعرّف على عقوبة مخالفة القيادة عكس اتجاه السير

الخليج ٣٦٥ نت – جددّت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تأكيدها على خطورة مخالفة القيادة عكس اتجاه السير وعقوبة ذلك.
حيث أشارت إدارة المرور إلى أن القيادة عكس اتجاه السير تزيد من احتمالية وقوع الحوادث، لذلك نوهّت الإدارة إلى أن هذه المخالفة تستوجب الغرامة المالية من 3000 ريال إلى 6000 ريال.
وجاء في نص التغريدة عبر تويتر: “قيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير تعد مخالفة مرورية، الغرامة المالية من 3000 ريال إلى 6000 ريال”.
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