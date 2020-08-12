هل يلزم الفحص الطبي لتجديد رخصة القيادة؟ المرور يُجيب

الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المتابعين بشأن شرط الفحص الطبي عند تجديد رخصة القيادة. حيث جاء سؤال المتابع: “هل الفحص الطبي مُلزِم في حال تجديد رخصة القيادة؟”، لتتجاوب إدارة المرور بدورها مع السؤال مؤكدة أن الفحص الطبي مُلزِم عند تجديد رخصة القيادة، وتقول: “نعم.. يلزم ذلك”.

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