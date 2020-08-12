استدعاء 225 سيارة جمس تيرين وشفروليه اكوينوكس لخلل في المحرك

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الخليج ٣٦٥ نت – استدعت وزارة التجارة والاستثمار 118 سيارة جمس تيرين و107 سيارة شفروليه اكوينوكس موديلات 2019، مؤكدة ضرورة التحقق من شمول رقم هيكل السيارة عبر موقع Recalls.Sa.
ويأتي هذا الاستدعاء لخلل في وحدة مخرج قناة مبرد ضاغط الهواء، واحتمالية توقف المحرك عند السرعات المنخفضة، ما يزيد من خطر وقوع حادث.
ودعت الوزارة مالكي هذا النوع من السيارات إلى ضرورة التواصل مع الوكلاء الرسمين بالمملكة؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.
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