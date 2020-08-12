أمانة الرياض تستغني عن عيون القطط في تحديد المسارات بالطرق الجديدة

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت أمانة منطقة الرياض عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن إلتزام مشاريع الطرق الجديدة بعدم استخدام قطع السيراميك (عيون القطط) في تحديد المسارات بالطرق المنفذة حديثاً. حيث أشارت الأمانة إلى أن هذا الإجراء تم اتخاذه؛ حرضاً على توفير راحة أكبر لسكان الرياض أثناء تنقلهم داخل المدينة، وتوفير طرقات أكثر كفاءة وجودة أيضاً. Advertisements

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