تعرف على جنسيات أشهر السيارات في التاريخ.. رحلة بالصور

لن تفقد ذاكرة العالم مجموعة من السيارات التي أثرت في تاريخ الصناعة من جهة وعشق المستخدمين من جهة أخرى، الأمر الذي دفع إلى تتبع جنسيات السيارات الأشهر في تاريخ القطاع.



وجمع موقع "أوتو كار" المختص بأخبار السيارات في تقرير، أفضل الموديلات التي طرحت وفقا لجنسية ماركات السيارات المصنعة لها.

وخصص الموقع هذا التقرير، لأفضل موديل من كل ماركة حسب دولتها، فعلى سبيل المثال، كان ضمن هذه القائمة، أفضل سيارة أنتجت من ماركة سيارات يابانية، وهي طراز تويوتا Corolla.

وبدأ الموقع قائمته من أستراليا، بماركة سيارات Holden Monaro، وقال إن أفضل سيارة أنتجتها هذه الشركة الأسترالية، هي طراز Holden Commodore، وطرحت للبيع في المملكة المتحدة باسم Vauxhall Monaro وفي الولايات المتحدة باسم Pontiac GTO.

ومن الصين، جاء ضمن قائمة "أوتو كار" ماركة سيارات Qoros الصينية، وقال إن أفضل طراز أنتجته هذه الشركة هو طراز Qoros 3 Sedan الذي احتفظ بخصوصية تصميمه وتصنيعه، فلم يتم اقتباس إطلالته الخارجية من أي موديل غربي، كما جرت العادة بغالبية شركات صناعة السيارات الصينية التي تطرح موديلات بتصميمات مشابهة لسيارات أخرى أوروبية وأمريكية.

ومن بعده جاء ضمن القائمة، طراز 2CV الكلاسيكي الذي طرحته شركة سيتروين الفرنسية بداية من عام 1948، وتوقف تصنيعه في عام 1990، وقال إن هذا الطراز كان أنجح سيارة تشهدها صناعة السيارات الفرنسية في تاريخها.

وأيقونة الصناعة الألمانية، طراز الخنفساء من شركة فولكسفاجن، الذي كان له الفضل في تكوين إمبراطورية السيارات التابعة لماركة فولكس الألمانية وتضم حاليا ماركات مثل أودي وبنتلي وبوجاتي ولامبورجيني وبورش.

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ومن إيطاليا، كانت أفضل سيارة قدمتها ماركة فيات وفقا لموقع "أوتو كار"، هي طراز Fiat 500، والذي عرف حين طرح للمرة الأولى عام 1957 باسم Nuova 500.

ومن اليابان، اختار موقع "أوتو كار" طراز تويوتا كورولا المميز، كأفضل سيارة إنتاج ياباني على مدار تاريخ صناعة السيارات اليابانية، وصنع من هذا الطراز ما يزيد على 50 مليون نسخة، وكان ظهوره الأول في فترة الستينيات.

ومن إسبانيا، جاء ضمن القائمة، طراز سيات 600 الإسباني الكلاسيكي، وكان من أكثر السيارات التي حققت نسب مبيعات في تاريخ صناعة السيارات بإسبانيا، وساهم ازدهاره في توفير أكثر من 10,000 وظيفة وقت بداية تصنيعه في فترة الخمسينيات، حتى أنه أطلق عليه لقب "المعجزة الإسبانية".

ومن المملكة المتحدة، جاء ضمن قائمة موقع "أوتو كار"، طراز "ميني" الشهير، الذي كان ظاهرة في صناعة السيارات حين ظهر للمرة الأولى مطلع الستينيات، وأصبح من أشهر السيارات في هذه الفترة، فكان يميزه صغر حجمه وقدرته على السفر لمسافات طويلة.

ومن الولايات المتحدة، كان طراز فورد Model T الكلاسيكي هو أنجح سيارة أمريكية على مر العصور، وفي عام 1999 منح لقب سيارة القرن حيث كان السيارة الأعلى مبيعا في وقته، وصنعت منه فورد أكثر من 15 مليون نسخة في عام 1927.



