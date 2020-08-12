بالصور.. شاهد أسرع 10 سيارات سباقات ذات سقف مفتوح

يضاف لتميز السيارات الرياضية، إذا ما طرحت بخاصية الكونفرتابل، أو السقف المتحرك، ما يجعلها أكثر فخامة في مظهرها الخارجي، ويمنح سائقيها رفاهية الاستمتاع بالرياح عند الإنطلاق به على أقصى سرعة.

وقدم موقع "هوت كارز"، قائمة بأسرع السيارات الكونفرتابل المتواجدة حاليا بالأسواق، وضمت أبرز 10 موديلات من هذه الموديلات المزودة بسقف مكشوف.

بدأ الموقع القائمة بالطراز الأسرع على الإطلاق من فئات كونفرتابل، وهو طراز Koenigsegg Agera RS موديل عام 2017، والذي يعمل بمحرك خارق، تصل سرعته القصوى لـ 284.6 ميل في الساعة.

وفي المركز الثاني، جاء طراز Hennessey Venom GT Spyder العامل بمحرك كهربائي هجين، تصل سرعته القصوى لـ 265.6 ميل في الساعة.

ومن بعده في المركز الثالث، جاءت النسخة الكونفرتابل، من طراز بوجاتي Veyron Grand Sport Vitesse العامل بمحرك خارق ذو 16 اسطوانة، وتصل سرعته القصوى لـ 254 ميل في الساعة.

وفي المركز الرابع جاء طراز LaFerrari Aperta من شركة فيراري الإيطالية، والذي يعمل بمحرك تصل سرعته القصوى لـ 218 ميل في الساعة.

وفي المركز الخامس، جاء طراز Zonda Cinque Roadster من ماركة "باجاني" المصنعة للسيارات الخارقة، والذي يتوفر بمحرك تصل سرعته القصوى لـ 217 ميل في الساعة.

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وبنفس معدل السرعة، جاء في المركز السادس، طراز Aventador SVJ Roadster من لامبورجيني، والذي يعمل بمحرك تصل سرعته القصوى لـ 217 ميل في الساعة.

وفي المركز السابع من ماركة بورش، جاء طراز 918 Spyder العامل بمحرك من فئة V8 بقوة 800 حصان، والذي تصل سرعته القصوى لـ 214 ميل في الساعة.

ومن بعده بالمركز الثامن جاء طراز 720S Spider الرياضي المميز من شركة مكلارين البريطانية، والذي يعمل بمحرك تصل سرعته القصوى لـ 212 ميل في الساعة، وكان الظهور الاول لهذا الطراز في معرض جنيف الدولي عام 2019.

يليه بالمركز التاسع، جاء طراز 812 GTS من فيراري، والعامل بمحرك V12 بسعة 6.5 لتر، وينتج قوة 789 حصان، وتصل سرعته القصوى لـ 211 ميل في الساعة مع معدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 3 ثواني.

وفي ختام القائمة، جاء طراز SLR 722 Roadster من مرسيدس، والذي يعمل بمحرك ينتج قوة 650 حصان مع عزم دوران 605 لفة/قدم، مع معدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 3 ثواني، وتصل سرعته القصوى لـ 208 ميل في الساعة.



