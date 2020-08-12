كيا ستينجر 2021 فيس ليفت تكشف عن نفسها رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت كيا عن ستينجر 2021 فيس ليفت بتحديثات خارجية وداخلية وذلك بعد مرور 3 أعوام على تقديم السيارة الكورية الرياضية.

تتمتع الواجهة بمصابيح جديدة LED وإضاءة نهارية LED بمظهر داكن عالي التقنية، كما أن المصابيح الخلفية الجديدة ممتدة عبر شريط ضوئي LED، إشارات الانعطاف بـ 10 لمبات LED، وكذلك حازت ستينجر المحدثة على جنوط ألومنيوم 18 و19 إنش جديدة، عادم فضي أكبر، ناشر خلفي عملي رياضي.

حصلت المقصورة على تحديثات ملحوظة بينها ألوان ومواد جديدة، شاشة عريضة 10.25 إنش للمعلومات والترفيه والملاحة، تطريز متباين على لوحة لاقيادة والأبواب، الكونسول الوسطي متاح بزخرفات ألومنيوم أو بألياف الكربون، نظام إضاءة لتحسين المزاج بـ 64 لون، مقود محسّن بلمسات معدنية، عدادات قياسات 7 إنش بحواف كرومية.

هذا وسيتم طرح كيا ستينجر 2021 في السوق الكوري خلاال الربع الثالث من عام 2020، على أن تصل للأسواق العالمية في وقت لاحق، مع الكشف عن بقية تفاصيلها ومواصفات المحرك.

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