نيسان تطلق ميكروباص"أورفان" الجديد في السوق المصري

كتب: باسل الحلواني

أعلنت نيسان موتور إيجيبت، والشركة العالمية الوحيدة التي تمتلك مصنعها بنسبة 100% في السوق المصري، عن إطلاق النسخة الجديدة من ميكروباص نيسان أورفان في مصر بتصميم عصري مميز، مع العديد من وسائل الراحة وتقنيات الأمان مع أداء قوي على الطريق.

وبهذه المناسبة قال مايك ويتفيلد، رئيس مجلس إدارة نيسان موتور إيجيبت والعضو المنتدب للشركة، "نعمل طبقاً لخطة طموحة لنصبح الاختيار الأول في مجال السيارات في مصر، وتعتبر أورفان جزء من استراتيجية نيسان لإثراء موديلات السيارات في السوق المصري وخطتنا لتحقيق أعلى معايير رضاء العملاء عن كافة السيارات والخدمات التي نقدمها".

وأضاف ويتفيلد "أورفان الجديدة هي النسخة الخامسة المعدلة من الميكروباص الذي حقق نجاحات كبيرة حول العالم في مختلف الأسواق لما يتمتع به من وسائل للراحة والرفاهية والأمان للسائق والركاب ، بالإضافة إلى محرك تربو يعمل بالديزل يقدم أداء قوي يساهم في الترشيد في استهلاك الوقود".

وأضاف ويتفيلد، "أن النسخة الجديدة من أورفان ذات التصميم العصري الجديد تناسب احتياجات العديد من العملاء في السوق المصري، حيث أنها تلائم احتياجات شركات النقل الخاصة والشركات العاملة في مجال السياحة والعديد من القطاعات الأخرى، ويُمثل أورفان إضافة جديدة وهامة لموديلات السيارات التي تقدمها نيسان للعملاء المصريين".

ويتسم التصميم الجديد من نيسان أورفان بالأناقة وبشكل عصري جذاب مع الشبكة الأماميةV-Motionوالتي تُعتبر البصمة الجديدة لشركة نيسان والتي تتواجد في العديد من موديلات السيارات الحالية والكثير من

سيارات نيسان في المستقبل كذلك.

ويتضمن التصميم الجديد للسيارة نيسان أورفان مصابيح ضبابية أكبر وذات شكل فريد، ويوفر المزيد من الإضاءة للسائق واكصدام مميز أشد صلابة، هذا بالإضافة إلى مساحات خلفية للأمطار والتي تزيد من ثقة السائق على الطريق تحت أي ظروف.

تتوافر أورفان بمحرك تربو يُعد أحد أهم المحركات التي أطلقتها نيسان ، وقد أثبت أداء قوي في عدد من السيارات التي كانت تحتوي عليه، وتتميز أورفان بمحرك ديزل بقوة 129 حصان،كما يتميز المحرك بعزم قوي يبلغ 356 NM، وسعة المحرك هي 2488CC ،مع حقنمباشرللوقود ذو 16 صباب، وتانك كبيريستوعب حتى 65 لترللمزيدمن الأمان للقيام بالرحلات الطويلة.

ويتميز محرك نيسان أورفان بالتوفير الشديد في استهلاك الوقود، حيث يوجد مؤشر في السيارة يعطي تنبيه لسائق السيارة أن يقوم بالنقل للسرعة التالية بحيث يضمن أفضل أداء للسيارة مع أقل استهلاك للديزل يبلغ 12.6 كيلومتر لكل لتر من الوقود.

ويعمل المحرك بناقل يدوي ذو 5 سرعات، وبكفاءة مُتناهية على الطريق ويقدم أعلى عزم للدوران في فئته مع خفض في الانبعاثات الضارة مما يساعد الشركات والسائقين على خفض التكاليف ويسهم في الحفاظ على البيئة.

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بالنسبة لوسائل الأمن والأمان، تحتوي أورفان على نظام فرامل لمنعالانزلاق، ونظام BASوالذي يساعد

السيارة علي عدم الانحراف و الثبات اثناء القيادة في المنحنيات القوية، مع وسادتين هوائيتين للسائق والراكب الأمامي، ويتسم هيكل السيارة بتعزيز مزدوج لحماية كافة الركاب في حالة الطوارئ، هذا بجانب توزيع الفرامل طبقاً للأوزان في السيارة، ما بين العجلتين الأماميتين والخلفيتين، ويزيد من قوة الفرامل في حالة الطوارئ.

هذا بالإضافة إلى خاصية الشدادات الموجود في حزام الأمان عند السائق والراكب الأمامي، حيث يوجد حساس في الحزام ينشط في حالة الحوادث ويزيد من قوته مما يمنع الاصطدام بعجلة القيادة أو الزجاج الأمامي.

تتميز النسخة الجديدة من أورفان بتصميم عصري والمزيد من الرحابة من الداخل لتوفيرالمزيد من الراحة للركاب.

وتتسع أورفان لـ 15راكب يشعرون بالفخامة والرفاهية في كل تفاصيل السيارة الرائعةالجديدة مع أكبر مساحة للأرجل مما يزيد من راحة الركاب أثناء الرحلات الطويلة، هذا بجانب نظام تكييف ذو 18 فتحة مقسمة على المقاعد للوصول لأعلى معدلات الرفاهية.

وتوجد في السيارة نيسان أورفان إمكانية طي المقاعد الخلفية لتوفير مساحة أكبر لتخزين الأمتعة ومختلف الأغراض ويتمتع السائق كذلك بالعديد من المميزات بما في ذلك شاشة عرض متعددة الأغراض، وحامل للأكواب وزجاج أمامي كهربائي للسائق و الراكب الأمامي، بالإضافة إلى شاشة عرض بها مؤشر لاستهلاك الوقود والعديد من البيانات الأخرى. ويوجد ثلاجة صغيرة للراكب الأمامي بجانب السائق، حيث يمكنه وضع المياه والمشروبات مع الحفاظ على درجة حرارتها.

تتوافر السيارة نيسان أورفان بسعر 655 ألف جنيه، وهو ما يُعتبر سعر تنافسي بالمقارنة بما تقدمه السيارة من مميزات وتقنيات.

وتُعتبر أورفان الجديدة مثال رائع للسيارة الميكروباص الفخمة التي تتسم بالرفاهية للركاب، مما يجعلها الاختيار الأمثل للعديد من الشركات التي تهدف إلى تقديم خدمات مميزة لعملائها، وتهدف نيسان موتور إيجيبت للدخول بقوة في المنافسة في فئة السيارات الميكروباص التي تتميز بالأداء القوي وأفضل سُبل الأمان والراحة.