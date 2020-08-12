مازيراتي جيبلي وكواتروبورتي تروفيو 2021 تنطلقان بمحرك فيراري!

الخليج ٣٦٥ نت – قامت مازيراتي بتوسيع تشكيلة طرازاتها بالكشف عن كل من جيبلي وكواتروبورتي تورفيو 2021، والتي أصبحت على قمة تشكيلة سيارات السيدان بالشركة، وتستمد قوتها من محرك V8 مزدوج التيربو سعة 3.8 لتر المصنوع بواسطة فيراري، ليولد قوة 580 حصان و730 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات مصنوع بواسطة ZF ونظام دفع خلفي.

وبالنسبة للأداء، فإن هذه القوة تُترجم إلى أداء مميز، حيث تتسارع جيبلي تروفيو من 0 إلى 100 كم/س في 4.3 ثانية، في حين تتسارع كواتروبورتي تروفيو إلى نفس السرعة في 4.5 ثانية، والسرعة القصوى لكلا الطرازين متطابقة، حيث تصل سرعتها القصوى إلى 326 كم/س.

تتميز إصدارات تروفيو من جيبلي وكواتروبورتي بتعليق أمامي وخلفي متطور تجعل قيادتهم أكثر سلاسة، بالإضافة إلى نظام عادم بصوت مميز، ووضع قيادة كورسا، وبالنسبة للتصميم، فقد حصلت الإصدارات القوية على شبك بقضبان عمودية مزدوجة، ومشتت هواء أكبر، ولمسات حمراء، بالإضافة إلى مصابيح خلفية جديدة مستوحاة من 3200 GT والفيري الاختبارية، مع جنوط Orione مقاس 21 بوصة، وغطاء محرك معاد تصميمه بفتحتي تهوية لتحسين تبريد المحرك.

وفي الداخل، تتزين مساند الرأس بشعار “Trofeo”، مع استخدام مكثف لألياف الكربون وجلود Pieno Fiore الطبيعي، مع خياطة متباينة، تعزز الإحساس الرياضي الأنيق داخل السيارتين، كما يُوجد أيضاً نظام ترفيهي جديد، مع شاشة لمسية مقاس 10.1 بوصة، وسيمكن للسائق الاستعانة بنظام القيادة شبه المستقل الذي يجعل التنقل أكثر متعة في المدينة وعلى الطريق السريع.

في الختام، سيتم تجميع كل من جيبلي وكواتروبورتي تروفيو في مصنع Grigliasco في تورينو بإيطاليا، وسيتم الإعلان عن الأسعار وموعد توافرهم في الأسواق في الوقت التي ستراه الشركة مناسباً.

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