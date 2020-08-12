الفرق بين الزيوت التخليقية والمعدنية وأيها أفضل للمحرك

الخليج ٣٦٥ نت – يعد زيت المحرك من أهم العوامل التي تساعد على عمل محرك السيارة بكفاءة عالية وتحافظ عليه من التلف، وهناك نوعان رئيسيان من زيوت المحرك، وهي الزيوت المعدنية والزيوت التخليقي، فما هو الفرق بينهما.. وأيهما أفضل للمحرك؟

الزيوت المعدنية يتم إنتاجها من تكرير النفط الخام، حيث تتم إزالة الملوثات الطبيعية والهيدروكربونات غير المرغوب بها، ويوجد بها الحد الأدنى من الإضافات، لذلك فهي رخيصة الثمن، ويتم استخدامها في موديلات السيارات القديمة فقط.

ثانياً – الزيوت التخليقية:

الزيوت التخليقية هي نتاج عدد من التحولات الكيميائية المعقدة، وتخضع لتعديلات أكثر تطورا، حيث يتم تقطير النفط الخام، ثم يتم تكريره إلى الجزيئات الرئيسية، والذي ينتج عنه الزيت الأساسي، ومن ثم يتم إضافة المواد المضافة بحيث يمتلك المنتج النهائي خصائص استثنائية.

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وتعمل المواد التي يتم إضافتها على تحسين أداء الزيت بشكل كبير، حيث يمكن للإضافات حماية المحرك من الإحتكاك، والأكسدة، والتآكل، والرغوة، وتوفير النظافة ومقاومة الترسبات، وتستخدم الزيوت التخليقية في السيارات الحديثة وللمحركات عالية الأداء.

وتمتلك الزيوت التخليقية العديد من المميزات، وهي ما يلي:

– تساعد على حماية المحرك وإطالة العمر الافتراضي له

– لزوجة مستقرة، حتى في درجات الحرارة العالية (بعكس الزيوت التخليقية لا تتميع بسهولة)

– تتمتع بلزوجة عالية في درجات الحرارة المنخفضة

– تمتلك فترة صلاحية أطول

– تمنع الاحتكاك بين أجزاء المحرك المعدنية بشكل أكبر

– تستهلك وقود أقل