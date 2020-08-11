هوندا تحتفل بمرور 25 عاما على طراز "أوديسي"

ضمن فئات VAN، طرحت شركة هوندا طرازها المميز "أوديسي"، لمنافسة الموديلات المتوفرة من هذا الطراز في الأسواق.

وعرض موقع "كار أند درايفر" قدرات المحرك والأسعار التي يتوفر بها الطراز ومعدل استهلاكه للوقود، بالإضافة لأحدث التعديلات المضافة لنسخة 2020.

وقال الموقع إن أبرز ما يميز نسخة 2020 من طراز هوندا "أوديسي"، أنها النسخة التي تحتفل بها الشركة بمرور 25 عاما على طرح هذا الطراز المميز.

وبهذه المناسبة منحت هوندا هذا الموديل مجموعة من المميزات، تشمل إطارات بقياس أكبر، وناقل سرعة أوتوماتيكي جديد.





وأكد الموقع أن النسخة يتوفر منها للبيع 5 فئات مختلفة، الافتتاحية باسم (LX) بسعر 31 ألفا و785 دولارا، وفئة (EX) بسعر 35 ألفا و785 دولارا، ثم فئة (0EX-L) بسعر 39 ألفا و55 دولارا، وفئة (Touring) بسعر 46 ألفا و55 دولارا، وأعلى فئة تتوفر من الطراز هي فئة (Elite) بسعر 48 ألفا و415 دولارا.

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وتتوفر هوندا أوديسي بمحرك V6 ينتج قوة 280 حصانا مع عزم دوران 262 لفة/قدم، وناقل سرعة مضاف حديثا لنسخة 2020، أوتوماتيكي مزود بـ10 سرعات.

وقال موقع "كار أند درايفر" أن طراز هوندا "أوديسي" يستهلك من الوقود معدل واحد جالون لكل 19 ميلا يقطعها داخل المدن، وواحد جالون لكل 28 ميلا يقطعها على الطريق السريع.

ويتمتع الطراز بشاشة معلوماتية بقياس 8 بوصات، يدعمها أنظمة تشغيل "أبر كار بلاي"، و"أندرويد أوتو"، ونظام ترفيه للمقاعد الخلفية بالفئات المتقدمة من الطراز.





واختتم موقع "كار أند درايفر"، عرضه لطراز هوندا أوديسي، بالحديث عن أنظمة الأمن والسلامة المضافة له.

وقال أن أبرز الأنظمة للأمن والسلامة المضافة للطراز تشمل نظام الفرامل التلقائية التي تفعل ذاتيا حين استشعار اصطدام وشيك، ونظام الحفاظ على مسافة آمنة بين المركبات، والذي ينبه السائق عن الاقتراب أكثر من اللازم من السيارات من حولة، وأيضا نظام الحفاظ على المسار.