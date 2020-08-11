المرور يوضح ضوابط الالتفاف يمينًا عند الإشارة الحمراء

الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور، عبر الحساب الرسمي على موقع تويتر، مع استفسار أحد المواطنين عن الضوابط المنظمة للالتفاف يمينًا عند الإشارة الحمراء، كي لا يتم التعرض لمخالفة قطع إشارة.

أوضحت إدارة المرور أن هناك 5 ضوابط للالتفاف لليمين عند الإشارة الضوئية الحمراء، وهي كما يلي:

– التوقف قبل الالتفاف إلى اليمين، للتأكد من خلوّ التقاطع من المركبات ولإعطاء الأفضلية للقادمين من الاتجاه الآخر.

– إذا كان هناك مثلث بزاوية التقاطع يجب الالتفاف قبله أما الإلتفاف بعد المثلث يعتبر قطع إشارة.

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– يجب التقيد بالمسار الأيمن قبل الالتفاف في حال كان طريقًا رئيسيًا بدون خدمة.

– إذا كان هناك طريق رئيسي وطريق خدمة يجب الالتفاف والمركبة على طريق الخدمة مع التقيد بالمسار الأيمن قبل الالتفاف.

– عدم الالتفاف لليمين عند وجود سهم أحمر مضيء أو لوحة مكتوب عليها ممنوع الالتفاف لليمين والإشارة الضوئية حمراء.