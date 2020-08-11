4 أشياء يجب معرفتها قبل شراء صندوق سقف السيارة

الخليج ٣٦٥ نت – يلجأ كثير من قائدي السيارات قبل السفر والرحلات الطويلة إلى تركيب صندوق سقف للسيارة من أجل توفير مساحة تخزين إضافية لاصطحاب المزيد من الأمتعة والأغراض.

لكن قبل شراء صندوق السقف يجب التحقق من الموديل المناسب للسيارة، كما يلزم مراعاة عدد من المعايير الهامة نستعرضها لكم خلال السطور التالية.

1- حمل السقف

قال خبير السيارات الألماني مارسيل موليش أن حمل السقف يختلف من سيارة لأخرى، لكنه غالباً ما يتراوح بين 30 إلى 100 كجم، مشتملا على الصندوق ذاته وحامل التثبيت، كما يجب التأكد قبل الشراء من إمكانية تركيب الصندوق على السيارة، حيث أن بعض السيارات خاصة الرياضية لا تتيح تركيب صندوق السقف عليها.

2- التوزيع الجيد للحمولة

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أوصى الخبير الألماني بضرورة التوزيع الجيد للحمولة في الصندوق، حيث يجب وضع الأمتعة الثقيلة في الأسفل، ووضع مواد التنجيد مثل أكياس النوم والبطانيات في المقدمة، كي لا تخترق الأجسام المدببة جسم الصندوق عند مناورات الكبح الشديدة، مع عدم ترك فجوات بين الأمتعة، بالإضافة إلى تأمين الحمولة جيداً في الصندوق بأربطة مناسبة.

3- استهلاك الوقود

أكد خبراء نادي السيارات ADAC الألماني أن صندوق الأمتعة يزيد من استهلاك السيارة من الوقود، وذلك لزيادة مقاومة السيارة للهواء وزيادة وزن السيارة، وتصل الزيادة في بعض السيارات إلى 29ر1 لتر/100 كلم.

4- أسلوب القيادة

يؤثر صندوق الأمتعة كذلك في سلوك القيادة، حيث أن السطح الجانبي الأكبر يجعل السيارة أكثر تأثرا بالرياح الجانبية، وهو ما يمكن ملاحظته بشكل خاص على الجسور.