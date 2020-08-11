نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2020 وكيفية احتساب الدرجات الزيادة|رابط جديد tazalom

تضرر عدد من طلاب وطالبات الشهادة الثانوية من نتيجتهم وويشعرون أنهم تتعرضوا لظلم لذا قاموا بتقديم تظلمات على نتيجتهم ويعلق هولاء الطلاب آمالا على نتيجة تظلمات الثانوية العامة التي تقدم بها ما يزيد عن 16433 طالب/طالبة حتى يوم السبت الماضي، وما زال الباب مفتوحا لقبول طلبات الراغبين في التظلم على النتائج، وللتيسير على الطلاب وأولياء الأمور، أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابطًا إلكترونيًا http://tazalomg12.emis.gov.eg، للاستعلام عن نتيجة تظلمات الثانوية العامة لطلاب الصف الثالث الثانوي عن طريق الرقم القومي ورقم الجلوس، وننشر في السطور التالية رابط وخطوات الاستعلام عن النتائج وكل ما يتعلق بتقديم التظلمات على النتيجة.

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2020

يستطيع طلاب الثانوية العامة الاستعلام عن نتيجة التظلمات التي تقدموا بها عبر الرابط الذي خصصته وزارة التربية والتعليم لهذا الغرض بالضغط هنا، وإدخال رقم جلوس الطالب.

خطوات تقديم تظلمات الثانوية العامة

يحتاج كل طالب لسداد مبلغ قدره 100 جنيه عن كل مادة يرغب الطالب في التظلم بها لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وذلك عن طريق البريد أو البنك الأهلي.

تقديم الطالب طلب للاطلاع على كراسة إجابة الطالب في المديرية التعليمية التابع لها مرفق معه صور المستندات الالية:

إيصال السداد.

شهادة الدرجات.

صورة البطاقة الشخصية.

تحدد الإدارة للطالب موعد للاطلاع على كراسة الإجابة بمقر لجنة النظام والمراقبة المختصة.

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ضوابط التظلمات

تكون عملية الاطلاع للطالب على صورة ضوئية من كراسة الامتحان وليس الكراسة الأصلية.

يشترط حضور الطالب بنفسه للاطلاع على صورة كراسة الامتحان الخاصة به.

يحصل الطالب على نتيجة التظلم خلال ثلاثة أيام من تقدمه بالطلب.

حالات استحقاق درجات “زيادة”

يمنح الطالب درجات في الحالات التالية:

وجود أجزاء من الإجابة غير مقدرة.

عدم صحة جمع جزئيات درجات كل سؤال من الداخل.

عدم مطابقة درجات الأجزاء للدرجات المدونة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة.

وجود خطأ في جمع الدرجات الكلية للأسئلة.