10 سيارات تنهي علاقتها مع ناقل السرعة اليدوي

تستعد سوق السيارات لتوديع مجموعة من الموديلات التي سيتوقف طرح نسخها التي تعمل بناقل سرعة يدوي وستقتصر على طرح النسخ العاملة بناقل سرعة أوتوماتيكي.

ورصد موقع "هوت كارز" أبرز 10 سيارات سيتوقف طرحها بناقل سرعة يدوي، خلال الفترة المقبلة.

وشملت القائمة شاحنة "فرونتير" من نيسان، وأعلنت الشركة اليابانية أنه بداية من موديل 2020، ستتوقف عن طرح نسخ بناقل سرعة يدوي من شاحنتها وستكتفي بناقل السرعة الأوتوماتيكي بها المزود بتسع سرعات.

ثم طراز هيونداي فيلوستر، الذي قررت الشركة الكورية الجنوبية المصنعة له، عدم طرح نسخ مستقبلية منه بناقل سرعة يدوي، والاكتفاء بناقل السرعة الأوتوماتيكي به المزود بـ8 سرعات.

وجاء ضمن القائمة من السيارات الرياضية، شيفروليه كورفيت Z06، وذلك لتراجع عدد الراغبين في شراء نسخ بناقل سرعة يدوي من هذا الطراز.

وكان 75% من العملاء يطلبون النسخ العاملة منه بناقل سرعة أوتوماتيكي.

ومن ماركة جيب الأمريكية، سيفتقد طراز "رانجلر" النسخ العاملة منه بناقل سرعة يدوي قريبا، غير أن الشركة المصنعة له لا تزال توفره للبيع بالأسواق حتى الآن.

وجاء ضمن القائمة سيارة بي إم دبليو M3 عالية الأداء، التي قررت الشركة البافارية وقف طرح نسخا مستقبلية منها بناقل سرعة يدوي والاقتصار على الناقل الأوتوماتيكي.

Advertisements

وأيضا من بي إم دبليو جاء ضمن القائمة طراز M4، الذي ستتوقف الشركة البافارية عن طرح بعض من فئاته بناقل سرعة يدوي، مثل الفئة الكونفرتابل.

في حين ستطرح الفئة الكوبيه منه بنسخ مزودة بهذا الناقل اليدوي في المستقبل.

وجاء ضمن القائمة من شركة بورش سيارة Boxster 718 التي قررت الشركة الألمانية وقف طرح أي نسخ منها تعمل بناقل سرعة يدوي.

والسيارة تعمل بمحرك رياضي بقوة 300 حصان وذو سعة 4 أسطوانات.

وجاء ضمن القائمة سيارة Forte، والتي أعلنت كيا أنه بداية من موديل 2020 من هذه السيارة ستكون كافة النسخ التي تطرح منها بناقلات سرعة أوتوماتيكية، مع محرك رياضي بقوة 147 حصانا.

ومن هيونداي طراز Elantra الذي توقفت الشركة الكورية الجنوبية عن طرح العديد من فئاته بناقل سرعة يدوي، والفئة الوحيدة المتوفرة منه بناقل السرعة يدوي هي GT N LINE.

وفي ختام القائمة، جاء طراز آخر من بورش هو Cayman 718، الذي ستطرح كافة النسخ المستقبلية منه بناقل سرعة أوتوماتيكي، بست سرعات.