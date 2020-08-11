تجدد الاشتباكات بين الأمن ومحتجين وسط العاصمة اللبنانية بيروت المزيد

تجددت الاشتباكات، مساء الثلاثاء، بين الأمن ومحتجين وسط العاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء، في ذكرى الأسبوع الأول على انفجار المرفأ، الذي أودى بحياة 171 شخصا وأصاب أكثر من 6 آلاف آخرين.

الاشتباكات جاءت بعد مسيرة تذكّر فيها اللبنانيون هذا اليوم الأليم عبر وقفة تضامنية مع الضحايا والشهداء وفي مسيرة شموع صامتة في المدينة.

وفي لحظة وقوع الانفجار في تمام الساعة السادسة و6 دقائق، وقفوا دقيقة صمت وقُرعت أجراس الكنائس ورُفع الأذان على أرواح ضحايا الانفجار، قبل أن ينطلقوا باتجاه المرفأ فوق ركام مدينتهم المنكوبة إحياء لذكرى مرور أسبوع على انفجار المرفأ المدمر.

وعند انتهاء المسيرة توجه عدد من الشبان للاحتجاج في محيط مقر البرلمان في وسط بيروت، حيث بدأ تسجيل مواجهات بينهم وبين عناصر قوى الأمن المولجة حماية المجلس النيابي.

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وشهد لبنان يوم الثلاثاء انفجارا هائلا ناجما عن اشتعال 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم (يعادل 1800 طن من مادة "TNT" شديدة الانفجار) في مرفأ بيروت، ما أسفر عن مقتل 135 شخصا وإصابة أربعة آلاف آخرين، وإلحاق الضرر بنصف العاصمة وتشريد أكثر من 300 ألف شخص.

انفجار "الثلاثاء الأسود" أطلق عليه "هيروشيما بيروت"، نظرا لفداحته وشكل سحابة الفطر التي خلفها والدمار الذي لحق به، ما شبهه كثيرون بأنه يضاهي تفجير قنبلة نووية، ما دفع دول العالم إلى الإسراع في تقديم يد العون والمساعدة للبنان والإعراب عن تضامنها معه في هذه الفاجعة التي هزت أرجاء العاصمة.



ورغم فرضية أن الانفجار كان "عرضيا" فإن ذلك لم يبرئ حزب الله اللبناني أو يخلِ مسؤوليته عن الحادث، في ظل الحديث عن أنشطته المشبوهة في مرفأ بيروت وحوادثه السابقة المرتبطة بنفس المادة المتسببة في الفاجعة، وكذلك لغز عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الكمية الهائلة من نترات الأمونيوم الموجودة منذ 2013 رغم مطالبات عدة بإعادة تصديرها والتخلص منها.



وقالت الوكالة الوطنية للاعلام، إن "عددا من المتظاهرين قاموا برشق عناصر مكافحة الشغب في وسط بيروت بالحجارة والمفرقعات النارية، بحيث قام العناصر بإطلاق القنابل المسيلة للدموع لإبعادهم".