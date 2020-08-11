تسريب تويوتا اوربان كروزر SUV قبل التدشين

الخليج ٣٦٥ نت – تسربت صورة تويوتا اوربان كروزر SUV الصغيرة قبل تدشينها الرسمي في سبتمبر.. ومن الجدير بالذكر أن اوربان كروزر ستكون ثاني سيارة تُنتج من تعاون تويوتا مع سوزوكي في الهند، حيث ستشارك السيارة معظم أجزاءها مع موديل سوزوكي فيتارا بريزا، في حين ستحصل اوربان كروزر على هويتها المنفصلة على الأقل فيما يتعلق بالتصميم.

بالحديث عن التصميم، فستحصل تويوتا اوربان كروزر على تصميم مشابه لـ فيتارا بريزا، لكن مع بعض التغييرات الجوهرية مثل الشبك الجديد، والمصد المعاد تصميمه، ومصابيح خلفية جديدة.

وفي الداخل، من المرجح أن تحصل السيارة على نفس تصميم فيتارا، لذا يُمكن أن تحصل تويوتا على شاشة لمسية مقاس 7 بوصة تدعم كل من اندرويد اوتو وابل كاربلاي.

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أما بالنسبة للمزايا التقنية، فقد تحصل السيارة على مصابيح أمامية LED، ومصابيح نهارية LED، ومساحات مع مستشعر للمطر، ونظام أوتوماتيكي للتحكم في المناخ، ونظام الدخول بدون مفتاح، ونظام التحكم في السرعة، وزر بدء وإيقاف المحرك.

في الختام، ستحصل تويوتا اوربان كروزر القادمة على قوتها من محرك بنزين سعة 1.5 لتر يولد 103 حصان و138 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويمكنك الاختيار بين ناقل حركة يدوي بخمس سرعات، أو أوتوماتيكي بأربعة سرعات.