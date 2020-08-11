سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 11 أغسطس 2020

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في معظم البنوك العاملة "حكومية-خاصة" بالسوق المصري، وسط هدوء نسبي في التعاملات، كما بقي متوسط السعر ثابتا عند 15.92 جنيه، وللبيع 16.02 جنيه، مقارنة بالأمس.



وسجل سعر الدولار 3 مستويات مختلفة في البنوك المصرية، وبلغ الفارق بين أعلى سعر وأقل سعر قرشين.

وهيمن سعر 15.93 جنيه للشراء و16.03 جنيه للبيع على الدولار في 13 بنكا، وهو أعلى سعر للعملة الخضراء في السوق المصري.

وظل سعر العملة الخضراء لدى البنك المركزي المصري عند 15.91 جنيه للشراء 16.04 جنيه للبيع، بختام تعاملات أمس الإثنين.

وتراجع تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 4.2% على أساس سنوي في يوليو/تموز الماضي من 5.6% في يونيو/حزيران السابق له، وفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس الإثنين.

ووفقا لمحللين، فإن التراجع الكبير لمعدلات التضخم يرجح تثبيت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة عندما تجتمع يوم الخميس المقبل، وذلك للمرة الرابعة على التوالي بعد الخفض التاريخي بواقع 300 نقطة أساس في مارس/ آذار الماضي.

واشتمل تقرير صندوق النقد الدولي، والذي صدر أمس حول المباحثات التي أجريت مع الحكومة المصرية على مستوى الخبراء في يونيو/حزيران الماضي، على نظرة إيجابية للاقتصاد المصري، وأشاد الخبراء فيه بقوة السياسات التي اتبعتها الحكومة، فضلا عن التزامها بتحقيق الأهداف الموضوعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد.

التقرير يأتي عقب حصول مصر على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام، ضمن "اتفاق الاستعداد الائتماني"، وذلك لمساعدة الدولة على سد العجز في ميزان المدفوعات، والذي وافق عليه صندوق النقد بشكل نهائي أواخر يونيو/ حزيران الماضي. وجاء القرض بعد شهر من حصول مصر على تمويل آخر بقيمة 2.77 مليار دولار من صندوق النقد الدولي من خلال أداة التمويل السريع.

وتواجه مصر تداعيات اقتصادية وخيمة جراء انتشار فيروس كورونا المستجد الذي تسبب في خسائر لقطاع السياحة الحيوي وتراجع لتدفقات النقد الأجنبي.

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وبالرغم من ذلك، زاد احتياطي النقد الأجنبي خلال يوليو/تموز الماضي ليصل إلى 38.31 مليار دولار بزيادة 150 مليون دولار عن يونيو/حزيران السابق له، بحسب بيانات البنك المركزي.

أقل سعر للدولار



واستقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري "أكبر البنوك الحكومية"، عند مستوى 15.91 جنيه للشراء و16.01 جنيه للبيع، وهو أقل سعر صرف بالسوق المصرية، وهو السعر ذاته في بنوك: مصر، العربي الأفريقي الدولي، والتجاري الدولي CIB، والتنمية الصناعية.

وجاء سعر العملة في بنكي: الإسكندرية، والبركة عند مستوى 15.92 جنيه للشراء و16.02 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

وسجل بنك أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لصرف الدولار، عند مستوى 15.93 جنيه للشراء و16.03 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته في 12 بنكا: التعمير والإسكان، بلوم، المصرف العربي الدولي، الاستثمار العربي AIB، قناة السويس، عودة، كريدي إجريكول، المصري الخليجي، المشرق، الأهلي الكويتي، المصري لتنمية الصادرات، والشركة المصرفية العربية.

سعر اليورو والإسترليني

وسجل سعر صرف اليورو الأوروبي 18.65 جنيه للشراء و18.81 جنيه للبيع، أما الجنيه الإسترليني فقد سجل 20.78 جنيه للشراء و20.96 جنيه للبيع، وفقا لشاشة البنك الأهلي المصري

سعر الريال والدرهم والدينار

استقر سعر الريال السعودي في مستهل تعاملات اليوم، عند مستوى 4.15 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.

وحافظ الدرهم الإماراتي على مستواه في البنوك المصرية، مسجلا 4.30 جنيه للشراء و4.35 جنيه للبيع.

والدينار الكويتي جاء عند مستوى 49.58 جنيه للشراء و52.35 جنيه للبيع، وفقا لشاشة البنك الأهلي.