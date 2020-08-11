أوامر ترامب تدعم النفط والدولار وتخذل الذهب

ارتفعت أسعار النفط في نهاية تداولات الإثنين بدعم من بيانات المصانع في الصين، فيما تراجع الذهب مع صعود الدولار، وترقب الأسواق حزمة التحفيز الجديدة في أمريكا.

وأصدر الرئيس ترامب السبت 4 أوامر تنفيذية، تتعلق بإعانات البطالة وإخلاء المستأجرين للمنازل وضرائب الرواتب وقروض الطلاب.

وارتفعت أسعار النفط في نهاية تداولات الإثنين، بدعم من بيانات تشير إلى أن المصانع في الصين تعود إلى مستويات ما قبل الجائحة، وعلامات على تزايد الطلب على الطاقة، وآمال بمزيد من الإجراءات التحفيزية المرتبطة في أمريكا بفيروس كورونا.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 59 سنتا، أو 1.3%، لتبلغ عند التسوية 44.99 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 72 سنتا، أو 1.8%، لتسجل عند التسوية 41.94 دولار للبرميل.

ولقيت أسعار النفط دعما أيضا بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة إن زعماء الحزب الديمقراطي في الكونجرس يريدون الاجتماع معه لبحث حزمة مساعدات اقتصادية مرتبطة بفيروس كورونا.

وكانت المحادثات بين الديمقراطيين وإدارة ترامب قد انهارت الأسبوع الماضي.

وقال جون كيلدوف الشريك في أجين كابيتال في نيويورك "المجمع النفطي يعتمد بشدة على تلك المساعدات.. نحتاج إلى أن يكون الناس قادرين على تعزيز النشاط الاقتصادي لتحفيز الطلب".

وانحسر هبوط أسعار المصانع في الصين في يوليو/تموز الماضي مدفوعا بزيادة في أسعار النفط العالمية ومع صعود النشاط الصناعي نحو مستوياته قبل الجائحة.

وقال العراق، الجمعة، إنه سيخفض إنتاجه النفطي بمقدار 400 ألف برميل يوميا إضافية في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول المقبلين للتعويض عن إفراطه في الإنتاج في الأشهر الثلاثة السابقة.

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وقد يساعد هذا التحرك في امتثال العراق لحصته في التخفيضات الإنتاجية لمجموعة "أوبك+" التي تضم منظمة أوبك وحلفاء في مقدمتهم روسيا.

الذهب يهبط

تراجعت أسعار الذهب، في تداولات الإثنين، من أعلى مستوى لها على الإطلاق الذي سجلته في الجلسة السابقة، مع صعود الدولار لأعلى مستوى في أسبوع.

ويترقب المستثمرون اتفاقا بشأن مشروع قانون أمريكي لحزمة تحفيزية لمساعدة الاقتصاد في التعافي من جائحة فيروس كورونا.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 2022.40 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 2072.50 دولار يوم الجمعة.

ونزلت العقود الأمريكية للذهب 0.2% لتبلغ عند التسوية 2039.70 دولار للأوقية.

وقال ستيفن إينس، كبير استراتيجي الأسواق لدى أكسي كورب للخدمات المالية، "ارتفاع الدولار يضغط على قرارات المستثمرين، فضلا عن أن الناس سيكونون أكثر (ميلا) لجني الأرباح بعد موجة صعود بهذه الضخامة".

وتابع: "احتمالات التصحيح كبيرة للغاية.. يتوقف الأمر على رؤية السوق للدولار عموما، في ضوء أن التصعيد التجاري بين الولايات المتحدة والصين في صالح الدولار نوعا ما".

وقفزت الفضة بما يصل إلى 3.9% قبل أن تقلص مكاسبها إلى 1.9%عند 28.82 دولار للأوقية.

وصعد البلاتين 1.7% إلى 977.64 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 20 فبراير/شباط عند 1002.25 دولار.

وارتفع البلاديوم 1.6% إلى 2212.20 دولار للأوقية.