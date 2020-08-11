الجميع يتخلى عن السيدان، فما الذي ستفعله تويوتا؟

الخليج ٣٦٥ نت – تستمر صناعة السيارات في التخلي عن السيدان والتوجه للـ SUV والبيك أب بخطى ثابتة، خاصة شركات السيارات الأمريكية مثل فورد وبويك واللتين تخلتا بشكل كامل عن مجال السيدان في معظم الأسواق العالمية، وستتبعهما لينكون في نهاية العام مع إيقاف إنتاج كونتيننتال وMKZ.

في المقابل تويوتا قررت التمسك بفئة السيدان بل والتوسع فيها لاستغلال الفراغ الذي تركه منافسيها، حيث أعلنت الصانعة اليابانية مؤخرًا عن إصدارات “ظل الليل” الخاصة الجديدة لموديلات كامري وافالون 2021، مع نسخ كورولا هايبرد ونسخ دفع كلي عالية الأداء لبريوس وافالون وكامري، بالإضافة إلى الجيل الثاني من ميراي سيدان الهيدروجينية القادمة لاحقاً هذا العام.

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وقد صرح نائب رئيس الذراع الأمريكية لتويوتا: “من المذهل رؤية الطلب المستمر على السيدان في الأسواق.. وفي الولايات المتحدة وحدها، من المتوقع أن الطلب على السيدان سيصل إلى 4 مليون سيارة في 2020، وسننافس من أجل أكبر حصة في هذا السوق، والتي وصلت إلى 750,000 سيارة حتى الآن”.

الأمر منطقي بالفعل.. أجل، سوق السيدان يتراجع مقارنة بالـ SUV والبيك أب ولكنه يظل سوق كبير ومليء بالفرص ومن الخطأ التخلي عنه بالكامل.. ونعود للمثال الأمريكي، حيث تبيع تويوتا 2.1 مليون سيارة إجمالية هناك سنوياً، منهم 750,000 سيارة سيدان! أي أكثر من ثلث مبيعاتها الإجمالية، ونفس النمط مستمر في الأسواق العالمية الأخرى.