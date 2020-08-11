معلومات جديدة عن محرك وموعد انطلاق نيسان جي تي آر 2023

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الخليج ٣٦٥ نت – مر 13 عاماً على طرح نيسان جي تي آر الحالية، وقد أشارت تقارير أمريكية جديدة أن الجيل الجديد من السيارة الرياضية قادم في 2023.
التقارير تشير إلى إلى ان السيارة في الواقع قد تكون هجينة وقد تستخدم أنظمة استعادة طاقة المكابح للاستفادة منها مجدداً ضمن تقنيات عصرية أخرى.
إذن ما صحة هذا الكلام؟.. لا ندري يقيناً بعد خاصة وأننا قرأنا الكثير من التقارير عن جي تي آر الجيل القادم على مدار الأعوام الماضية، ونيسان لم تؤكد بعد على نوع المحرك المستخدم وموعد الإطلاق.
هل ستستمر جي تي آر القادمة مع نظام محرك التيربو الأمامي بدفع كلي لمنافسة أمثال بورش 911 تيربو، أم ستنتقل لنظام المحرك الوسطي مثل هوندا NSX… نقطة كهذه ستحسم طبيعة المحرك المستخدم، لأن نظام المحرك الوسطي سيسهل استخدام المولدات الهجينة عبر وضع محرك كهربائي إضافي في الأمام.. لننتظر ونرى.
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