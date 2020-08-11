كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نيسان تعلن عن أسعار أيقونتها "Qashqai" موديل 2021 في السوق المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة نيسان موتور إيجيبت، عن أسعار أيقونتها Qashqai موديل 2021 التي تنتمي إلى فئة الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات العائلية في السوق المصري.

ووفقًا للتسعير الجديد المعلن من قبل الشركة فإن الفئة القياسية من قشقاي 2021 باتت تبدأ من 360,000 جنيه مقارنة بـ 370,900 لموديل 2020، والفئة الثانية جاءت بسعر 396,000 جنيه مقارنة بسعر 406,900 لموديل 2020.

أما الفئة الثالثة جاءت بسعر 425,000 جنيه مقارنة بسعر 434,900 جنيه لموديل 2020، فيما لم يطرأ على الفئة الأعلى تجهيزًا من قشقاي أى تغييرات لتأتي بسعر 461,900 جنيه

وتعتمد نيسان Qashqai الجديدة على سواعد محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 1.2 لتر معزز بشاحن تربو بقوة 116 حصانًا عند 5200 لفة في الدقيقة وينقل حركته للمحاور ناقل XTRONIC CVT يتيح إمكانية التحكم اليدوي بـ7 سرعات.

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وفيما يتعلق بأبعاد السيارة فهي يبلغ طولها 4039 مم، والعرض 1080 مم، وذلك مع ارتفاع يصل إلى 1059 مم، أما طول قاعدة العجلات 2064 مم، وارتفاعها عن الأرض 180 مم.

واستنادًا إلى قوة المحرك فإن السيارة التي تعمل بنظام الجر الأمامي تتسارع من الثبات وصولًا إلى 100 كم/س خلال 10.9 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.4 لترًا لكل 100 كيلومترًا.

أما عن مواصفات الأمان ومساعدة السائق فقد جاء فى مقدمتها وسائد هوائية تصل إلى 6 وحدات بالفئة الأعلى من السيارة ونظام فرامل ABS المانعة للانغلاق ونظام EBD لتوزيع جهد الفرامل إلكترونيًا ومثبت للسرعة وكاميرا خلفية للمساعدة في الركن.

وتتوفر الفئة الأعلى من السيارة بعدد من الكماليات الأخرى أبرزها فتحة سقف بانورامية ومساحات حساسة للأمطار وإمكانية التحكم بمقعد السائق كهربائيًا وإطارات رياضية قياس 17 بوصة.