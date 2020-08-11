مرسيدس 600 صينية للبيع في أمريكا

عرضت سيارة مرسيدس بنز 600 بولمان نادرة ذات أربعة أبواب موديل عام 1966 للبيع فى فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ 285000 دولار كان يمتلكها وزير الخارجية الصيني السابق ورئيس بلدية شنغهاي تشين يي حيث كانت تلك السيارة جزءاً من خطة حكومية صينية في الستينيات لدراسة تصميمها وتفكيكها لصنع ليموزين صينية فاخرة .

لم يتم إنتاج سوى 304 سيارة فقط من ليموزين مرسيدس وهذا الموديل هو واحد من اثنين فقط تم تسليمهما إلى الصين و لم يتم تحديد الوقت الذى تم فيه استيراد السيارة إلى الولايات المتحدة لكن بعض المصادر أكدت أن تلك الليموزين النادرة في حالتها الأصلية ولم تقطع سوى 21186 كيلومترًا فقط ,وهى

مجهزة بمحرك V8 سعة 6.3 لتر والذي يولد 247 حصانًا و 500 نيوتن متر من عزم الدوران.

وكانت شركة مرسيدس بنز قد أنتجت مجموعة من الطرازات بين عامي 1963 و 1981 بعضها ب4 أبواب والبعض ب6 أبواب , وأثبتت بعض سيارات الليموزين أنها تحظى بشعبية كبيرة بين المسئولين الحكوميين فى مختلف أنحاء العالم لا سيما في ألمانيا حتى أن البابا كان قد استخدم نموذج ليموزين خاص معدل خصيصاً له.

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