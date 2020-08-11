سيلفيستر ستالون يعرض سيارته كاديلاك اسكاليد ESV المعدلة للبيع بـ 1.3 مليون ريال

الخليج ٣٦٥ نت – عرض نجم السينما الأمريكي الشهير سيلفيستر ستالون سيارته كاديلاك اسكاليد ESV للبيع، والتي تم تعديلها من شركة Becker Automotive الامريكية لإطالتها، ويطلب ستالون 350,000 دولار لسيارته (1.31 مليون ريال).

اسكاليد ESV هي بالفعل سيارة عملاقة وطويلة مقارنة باسكاليد القياسية، ولكن ستالون لم يكتف بهذا، حيث أطالها بنصف متر إضافي لخلق مقصورة جلدية رحبة جداً، مع وضع تلفاز داخلي بحجم 43 بوصة.

وتشمل مزايا السيارة طاولات خشبية وستائر كهربائية، بينما سجل عداد مسافاتها 1,609 كيلومتر فقط، أي أن الممثل بالكاد استخدمها.

ولكن 350,000 دولار يظل سعراً باهظاً إذا أخذنا في الاعتبار أن اسكاليد ESV القياسية الجديدة ستبدأ من 80,490 دولار (319,000 ريال) فحسب لموديل 2021.

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