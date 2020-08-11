قبل الشراء.. شاهد قائمة السيارات المستعملة الأكثر أمانا للشباب

يلجأ الآباء عند شراء أول سيارة لأبنائهم في سن المراهقة للسيارات المستعملة كتجربة أولية لهم في القيادة، تمنحهم مزيدا من حرية التعلم، وارتكاب الأخطاء في سيارة بتكلفة زهيدة.

وقدم موقع "كار أند درايفر"، قائمة تضم أبرز السيارات المستعملة، التي تعد مثالية ليستخدمها المراهقون في تجاربهم الأولى مع القيادة.

وشملت قائمة الموقع، سيارات تجمع بين جميع السمات التي يرغب الآباء في توفرها بأول سيارة يسعون لأن يقتنيها أبناؤهم، وذلك يشمل إجراءات الأمن والسلامة، والتكلفة المخفضة والأداء المميز.

وجاءت في بداية القائمة، السيارة مازدا 3، والموديلات التي طرحت منها ما بين عامي 2011 و2014، والتي تتوفر بسوق السيارات المستعملة بتكلفة 5000 دولار فقط، مع توفر أنظمة أمان مميزة بها.

ومن بعدها، جاء ضمن القائمة، طراز سوبارو Impreza والنسخ المتوفرة منه للبيع بسوق المستعمل، بداية من موديل 2014 وحتى موديل 2016، وتتوفر هذه السيارة للبيع بتكلفة 8500 كطراز مستعمل.

ومن سوبارو أيضا، شملت قائمة موقع "كار أند درايفر"، كل من طراز Legacy وطراز Outback موديلات عام 2013، التي تتوفر حاليا كسيارات مستعملة بسعر 7500 دولار.

ومن بعدها جاء ضمن القائمة، طراز هوندا أكورد المميز، ورشحه موقع "كار أند درايفر" عبر الموديلات المطروحة منه من عام 2013 وحتى عام 2017، ويتوفر حاليا للبيع بسعر 9 آلاف دولار.

ومن بعده جاء ضمن ترشيحات الموقع، الموديلات التي طرحت ما بين عام 2016 و عام 2018 من طراز فولكسفاجن Jetta ضمن فئات سيدان، ويتوفر كسيارة مستعملة بسعر 10 آلاف دولار.

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ومن مازدا، جاءت أيضا سيارة CX-5، موديل عام 2014، والذي تجتمع به التكلفة المنخفضة وإجراءات الأمن والسلامة المميزة، ويتوفر حاليا كطراز مستعمل بسعر 8 آلاف دولار.

وضمن فئات SUV كبيرة الحجم، جاء ضمن ترشيحات "كار أند درايفر" للمراهقين، طراز GMC Terrain والموديلات المطروحة منه ما بين عام 2014 وعام 2016، والتي تتوفر بمحرك بقوة 252 حصانا وبسعة 2.0 لتر، وتصل تكلفته لـ9500 دولار.

ومن ماركة لينكولن الأمريكية الفاخرة، جاء ضمن القائمة طراز لينكولن MKZ موديل 2011-2012، الذي يتوفر بمحرك V6 بسعة 3.5 لتر، وبتكلفة حالية ضمن سوق المستعمل تبدأ من 6000 دولار.

ومن بعده جاء ضمن الترشيحات للمراهقين، الموديلات المطروحة ما بين عام 2011 و عام 2015 من موديل فورد Taurus، الذي يتوفر بمحرك V6 بسعة 3.5 لتر وينتج قوة 365 حصانا، ويتوفر ضمن سوق السيارات المستعملة بسعر 5500 دولار.

ومن بعده جاء ضمن قائمة "كار أند درايفر"، طراز هيونداي Tucson والموديلات التي طرحت منه ما بين عام 2011 و 2015، ويتوفر بمحرك بسعة 2.4 لتر ينتج قوة 176 حصانا، مع قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 10 ثوانٍ، وتصل تكلفته حاليا لـ5500 دولار.

وفي ختام القائمة جاء طراز فورد Escape، والموديلات التي طرحت منه في أعوام 2015 و2018 و2019، ويتوفر حاليا بمتوسط تكلفة كطراز مستعمل تصل لـ9300 دولار.



