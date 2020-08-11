المواصفات الكاملة وأسعار هوندا سيفيك 2021.. صراع السيدان يشتعل

بعد أن حققت نسخة 2020 نجاحا كبيرا على مستوى المبيعات، منحت شركة هوندا فرصة جديدة لطراز "سيفيك" بمختلف فئاته، لينافس ضمن فئات سيدان، وأعلنت عن نسخة عام 2021 الأحدث من الطراز وكشفت عن قدراتها وإمكانياتها.

وقدم موقع "كار أند درايفر" المختص بأخبار السيارات، عرضا تفصيليا للطراز الجديد، شمل إمكانيات محركه، والتكلفة التي يتوفر بها.

الجديد بنسخة 2021

بدأ الموقع بالحديث عن أحدث التعديلات المضافة لنسخة عام 2021 من طراز هوندا سيفيك، وقال إن هوندا، تطرح لنسخة 2021 كل من هيكل هاتش باك وسيدان فقط للبيع، مع نيتها لمزيد من التعديلات لشكل هيكل السيارة لنسخة 2022.

الأسعار

ذكر الموقع التكلفة التي يتوفر بها طراز سيفيك بنسخته الجديدة لعام 2021، وأفاد بأن الطراز تتوفر منه للبيع 5 فئات مختلفة، الفئة الافتتاحية باسم LX، وتتوفر بسعر 21 ألف دولار، والفئة التي تليها هي فئة Sport وتتوفر بسعر 23 ألف دولار، ومن بعدها فئة EX وتتوفر بسعر 25 ألف دولار، ثم فئة Touring وتتوفر بسعر 28 ألف دولار، وأعلى فئة تتوفر من الطراز هوندا سيفيك لعام 2021 هي فئة Sport Touring وتتوفر بسعر 29 ألف دولار.





المحرك

تحدث بعد ذلك الموقع عن قدرات محرك الطراز، وقال إن الفئة الافتتاحية من نسخة 2021 بطراز سيفيك، تعمل بمحرك ذو أربعة اسطوانات بقوة 158 حصانا وبسعة 2.0 لتر، ، ويتوفر لدى فئاته المتقدمة، محرك توربيني بقوة تتراوح بين 174 و 180 حصانا بسعة 1.5 لتر، مع ناقل سرعة يدوي مزود بـ6 سرعات.

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استهلاك الوقود

وفيما يخص استهلاك الوقود، قال موقع "كار أند درايفر"، إن نسخة 2021 الجديدة من طراز هوندا سيفيك تستهلك من الوقود معدل جالون لكل 43 ميلا تقطعها على الطريق السريع، وجالون واحد لكل 33 ميلا يقطعها الطراز على الطريق داخل المدن، وجالون واحد لكل 37 ميلا مجتمعين يطقعها الطراز ما بين الطريقين.





التقنيات

أما عن القدرات التقنية المضافة لنسخة 2021 من طراز هوندا في إطلالته الأحدث، فأن الطراز من الداخل مزود بشاشة معلومات بقياس 7.0 بوصة، يدعمها أنظمة تشغيل "أبل كار بلاي"، و "أندرويد أوتو"، كما يتمتع بالطراز براديو SiriusXM المتصل بالقمر الصناعي، ووصلات USB للهواتف الذكية.





الأمن والسلامة

اختتم موقع "كار أند درايفر" عرضه لمواصفات طراز بالحديث عن قدرات الأمن والسلامة المضافة للطراز، وقال إن الطراز يتمتع بانظمة حماية تقدم للسائق قيادة أكثر أمنا، تشمل نظام الفرامل التلقائية التي يتم تفعيلها بشكل ذاتي حين استشعار حالة اصطدام وشيكة.

وأيضا نظام حساب المسافات ما بين المركبات، الذي ينبه السائق في حال اقتراب السيارة أكثر من اللازم من أي مركبة إلى جانبها أو أمامها اثناء القيادة ليحاظف على مسافة أمنة، ويتمتع طراز هوندا سيفيك 2021 أيضا بنظام الحفاظ على المسار.