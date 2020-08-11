بالصور.. قائمة أهم 10 سيارات أوروبية بمحركات أمريكية

شهدت سوق السيارات عبر تاريخها في عديد من المناسبات، استعانة شركات سيارات أوروبية بمحركات من ماركات منافسة لها، من شركات أوروبية أيضا وكان من النادر أن نجد شركات سيارات أوروبية تستعين بمحركات من شركات صناعة سيارات أمريكية لتضيفها لسياراتها.

وتحقق هذا الأمر في 10 مناسبات بارزة من قبل، وقام موقع "هوت كارز" بجمعها في تقرير، ضم أبرز 10 سيارات أوروبية طرحت بمحركات أمريكية.

وضمت قائمة الموقع طراز AC 428، وهو من الموديلات الرياضية المميزة التي ظهرت في فترة السبعينيات، وطرح هذا الطراز بمحرك من صناعة شركة فورد من فئة V8 ينتج قوة 345 حصانا.

وجاء ضمن القائمة طراز Bizzarrini 5300 GT Strada، الذي أنتجته شركة Giotto Bizarrini وكان يعمل بمحرك من صناعة شركة شيفروليه، من فئة V8 وينتج قوة 365 حصانا بسعة 5.3 لتر، وصنع من هذا الطراز 133 نسخة فقط.

وطراز Jensen Interceptor، الذي طرح بمحرك من صناعة شركة كرايسلر الأمريكية، وكان هذا المحرك من فئة V8 وبسعة عملاقة 6.3 لتر.

وضمن قائمة "هوت كارز"، أيضا طراز Facel Vega FVS، الذي طرح بمحرك من صناعة شركة كرايسلر من فئة V8، وقدم هذا الطراز الفرنسي للأسواق لمنافسة سيارات أمريكية رياضية أبرزها طراز شيفروليه كورفيت C1.

ثم جاء ضمن القائمة الطراز الإيطالي De Tomaso Pantera الذي طرح بمحرك من شركة فورد، من فئة V8 بسعة 5.8 لتر، وصنع الطراز بالكامل بمصانع فورد بمدينة كليفلاند.

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من بعده جاء طراز Ghia 450 SS الذي طرح من صنع ماركة Plymouth الأمريكية، من فئة V8، وطرح من هذا الطراز عدد محدود من النسخة بإجمالي 57 سيارة فقط.

وجاء أيضا ضمن القائمة طراز Monteverdi Hai 450 SS الذي طرح بمحرك Hemi الأمريكي من فئة V8 بسعة 7 لتر، وبقوة 450 حصان.

ومن بعده ذكر الموقع ضمن قائمته طراز AC Cobra الرياضي المميز، الذي طرح بمحرك V8 من شركة فورد، قادر على التسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 4.1 ثانية.

وطراز GTA Spano الإسباني، الذي طرح عام 2010، ويعمل بمحرك من صناعة شركة دودج الأمريكية فئة V10 بسعة 8.3 لتر، وينتج قوة خارق تصل لـ 840 حصان، وتكلفته تصل لـ 1.62 مليون دولار.





وفي ختام القائمة جاء طراز Ultima Evolution Coupe، الذي يعمل بمحرك من صناعة شركة شيفروليه، من فئة V8، وينتج قوة خارقة تصل لـ 1020 حصان.



