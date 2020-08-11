وكيل فورد يكشف عن الأسعار الرسمية لـ"فيوجن" 2020 فيس ليفت

كتب: باسل الحلواني

كشفت مجموعة أوتوجميل، وكيل علامة فورد الأمريكية في مصر عن أسعار النسخة الفيس ليفت من السيارة فورد فيوجن موديل 2020.

ولم يفصح وكيل العلامة الأمريكية عن مواصفات

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النسخة الفيس ليفت الجديدة من فورد فيوجن، إلا أن التوقعات تشير إلى وجود تغييرات تشمل الإكصدام، والجزء الداخلي، والجنوط والشبكة الأمامية والشنطةالخلفية مع بقاء المواصفات الفنية السيارة كما هي.

وتتوافر فورد فيوجن 2020 في السوق المصرية بـ 3 فئات من التجهيزات، ويوضح الجدول التالي الأسعار الرسمية المعلنة للسيارة المنتظر طرحها خلال الأيام القادمة.