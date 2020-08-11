"شبيهة فولفو S60".. جيلي تكشف عن سيارة جديدة

كتب: باسل الحلواني

أزاحت شركة صناعة السيارات الصينية جيلي، الستار عن نموذج لسيارة مميزة تعمل على تطويرها، استوحت تصميمها من تصميم سيارات S60 الشهيرة من فولفو.

وتحمل السيارة المرتقبة اسم Preface، وتأتي بهيكل انسيابي بطول 4 أمتار و78 سنتيمترا، أي أطول من هياكل سيارات S60 الأخيرة بـ 24 سم تقريبا، ويبلغ عرض هذا الهيكل 186 سم تقريبا، وارتفاعه 146 سم.

وتفتح أبواب السيارة بجهات متعاكسة

كما في سيارات رولزرويس الفاخرة، كما تتشابه شبابيك السيارة التي تخلو من الإطارات الجانبية والعلوية، مع شبابيك بعض سيارات مرسيدس الحديثة.

وبنيت Preface، وفقا لتقنيات Geely 4.0 التي ستعتمدها الشركة في تطوير مركباتها المستقبلية، وحصلت على منصات CMA التي ستظهر في العديد من مركبات فولفو أيضا، وباعتماد هذه المنصات أصبحت المسافة

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بين محوري العجلات في المركبة 280 سم تقريبا، وتمكن المصممون من جعل قمرة المركبة واسعة ومريحة.

وبحسب "جيلي"، فإن السيارة الجديدة ستحصل على محركات بنزين توربينية من عائلة Drive-E بعزم 190 حصانا، مطورة بنفس التقنيات التي طورت فيها محركات سيارات فولفو الجديدة.

ومن المنتظر أن تكشف جيلي عن التصميم الكامل النهائي لـ Preface خلال العام الجاري.

جدير بالذكر أن شركة صناعة السيارات الصينية "جيلي"، قد استحوذت على "فولفو"، في وقت سابق، كما أنها تمتلك 10% من أسهم "دايملر" الألمانية مالكة علامة مرسيدس.