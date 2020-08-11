عرض تقسيط هيونداي توسان 2020 من الناغي للسيارات

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة محمد يوسف ناغي للسيارات، وانطلق بسيارتك الجديدة مع أقوى عروض الصيف على سيارات هيونداي.. بدون رسوم إدارية مع ضمان المصنع لمدة 5 سنوات. *ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه. السيارة المشمولة في العرض: هيونداي توسان موديل 2020 القسط الشهري : 1199 ريال مميزات العرض: خيارات تمويل إضافية بدون دفعة أولى مع تأجيل أول ثلاثة أقساط*

بدون رسوم إدارية

ضمان المصنع لمدة 5 سنوات أو 100,000 كم

تأمين شامل طوال فترة سريان عقد الجهة التمويلية

يسري عرض الصيانة لمدة سنة أو 20,000 كم (أيهما يأتي أولاً)**

خدمة المساعدة على الطريق لمدة سنة Advertisements

القسط الشهري المعلن شامل ضريبة القيمة المضافة الشروط والأحكام: قد تختلف مواصفات السيارات عن الصور المعروضة.

العرض ساري حتى 31 أغسطس 2020 أو نفاذ الكمية.

يتم احتساب مبلغ القسط الشهري بالعرض بناء على سعر الفئة الأساسية للسيارة.

على موديلات 2019 و 2020 (ماعدا موديل H1)

تطبق الشروط والأحكام صورة العرض:

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