ما عقوبة عدم سداد المخالفات خلال مدة 30 يومًا من ورود التنبيه؟

الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت إدارة المرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المتابعين بشأن عواقب عدم سداد المخالفات خلال مدة 30 يومًا من ورود التنبيه له.

وجاء ردّ المرور ليوضّح الإجراء المترتب على عدم دفع المخالفات عقب التنبيه بدفعها، والذي يتضمن إحالة المخالف إلى المحكمة المختصة للنظر في إيقاف خدماته؛ حتى سداد المخالفات.

وأشار المرور إلى الفقرة 3 في المادة 75 من نظام المرور، والتي تُفيد بأنه يجب تنبيه المخالف بأي وسيلة إذا تراكمت عليه المخالفات وبلغت قيمتها 20 ألف ريال فأكثر، أو مضت ستة أشهر من تاريخ إبلاغه دون سدادها، +ويبلغ بوجوب السداد خلال 30 يومًا.