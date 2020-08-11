المرور يوضّح غرامة التأخير في تجديد رخصة القيادة

الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المتابعين بشأن غرامة التأخير في تجديد رخصة القيادة. وجاء ردّ المرور ليؤكد على ضرورة تجديد رخصة القيادة في ميعادها، موضحاً أنه بعد انتهاء مهلة 60 يوماً تُفرض غرامة مالية قدرها 100 ريال على المخالف عن كل سنة تطويف.

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