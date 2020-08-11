لماذا سيارات فورد رائجة مع قوات الشرطة حول العالم؟

الخليج ٣٦٥ نت – لطالما تمتعت فورد بعلاقة وثيقة بقوات الشرطة في الولايات المتحدة وحول العالم، وفي أمريكا وحدها. سيارات فورد تمثل حوالي ثلثي سيارات الشرطة هناك، مع توزيع باقي السيارات على جنرال موتورز وفيات كرايسلر.

وبينما سيارات الشرطة لا تمثل مصدر دخل كبير للشركة مقارنة بأعمالها الأخرى إلا أنها تظل جانباً هاماً، خاصة من الناحية التسويقية.. وأن سيارات الشرطة أصبحت مرادفة لسيارات فورد في بعض دول العالم.

أشهر سيارة شرطة لفورد هي “Interceptor Police Car”، وهي نسخة الشرطة لاكسبلورر، والتي يمكن اعتبارها الـ SUV الأكثر مبيعاً في التاريخ الأمريكي.

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ربما هذه هي الإجابة إذن.. أن الشرطة الأمريكية قررت استخدام أنجح SUV في التاريخ الأمريكي، لموثوقيتها واعتماديتها، وللقدرات التسويقية البارعة لفورد، والتركيز الكبير على تخصيص سيارات الشرطة بتقنيات ومزايا فريدة تفيدهم في مهامهم، وهذا النجاح انتقل لأقسام الشرطة في دول عديدة أخرى.