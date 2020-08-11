ترامب: الخدمة السرية أو أجهزة إنفاذ القانون أطلقت النار على شخص المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - منذ 2 يوم أي سيارة تصلح لتركيب صندوق سقف عليها، لكن هناك بعض الموديلات التي لا تتيح إمكانية تركيب صندوق السقف عليها مثل بي إم دبليو i3.. طالع التفاصيل.

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