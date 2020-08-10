مسلحون يستهدفون قاعدة عسكرية أمريكية على الحدود العراقية الكويتية المزيد

هاجم مسلحون، اليوم الثلاثاء، قاعدة أمريكية عسكرية قرب معبر حدودي بين العراق والكويت.

ونقل موقع قناة "السومارية نيوز " العراقية، عن مصادر قولها، إن "انفجارا لم تعرف طبيعته وقع قرب معبر جريشان بين العراق والكويت".

وقال المصادر الأمنية إن :"مجموعة مسلحة قامت باستهداف عجلات ومعدات أمريكية في منفذ ‎جريشان الواقع على الحدود العراقية الكويتية".

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كما قالت وكالة "رويترز " للأنباء، إن الانفجار على الحدود بين العراق والكويت نجم عن استهداف جماعة مسلحة لقاعدة عسكرية أمريكية.

وأكدت أن المسلحين قاموا بتهريب عبوة ناسفة إلى داخل قاعدة للجيش الأمريكي قرب الحدود مع الكويت.

ولم تذكر وسائل الإعلام وقوع أي خسائر بشرية أو مادية جراء هذا الانفجار حتى اللحظة.