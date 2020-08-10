إنتر ميلان أول المتأهلين إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي المزيد

بات فريق إنتر ميلان الإيطالي أول المتأهلين إلى الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، عقب الفوز على نظيره باير ليفركوزن الألماني في الدور ربع النهائي.
ونجح الفريق الإيطالي في حسم المباراة التي أقيمت على ملعب إسربت أرينا بمدينة دوسلدورف الألمانية بنتيجة 2-1، ليتأهل للدور نصف النهائي.
وسجل نيكولو باريلا هدف "النيراتزوري" الأول في الدقيقة 15، قبل أن يضيف المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو الهدف الثاني في الدقيقة 21.
كاي هافيرتز سجل هدف ليفركوزن الوحيد في الدقيقة 25 من عمر المباراة، غير أن لاعبي الفريق الألماني فشلوا في تعديل النتيجة حتى نهاية المباراة.
وينتظر إنتر ميلان المتأهل من المباراة التي تجمع بين فريقي بازل السويسري وشاختار دونيستيك الأوكراني لمواجهته في الدور نصف النهائي.
وباتت هذه المرة هي الأولى التي يتأهل فيها إنتر ميلان إلى نصف نهائي بطولة أوروبية منذ موسم 2009-2010.
المرة الأخيرة شهدت تأهل إنتر ميلان إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، عندما تغلب على برشلونة الإسباني، قبل هزيمة بايرن ميونيخ الألماني في المباراة النهائية.
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