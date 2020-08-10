وفاة اليوتيوبر المصري مصطفى حفناوي بجلطة المخ

الخليج 365الإثنين 2020/8/10 06:11 م بتوقيت أبوظبي
توفي "اليوتيوبر" المصري الشهير مصطفى حفناوي، الاثنين، بعد أيام من إصابته بجلطة في المخ.
وفي التفاصيل كتب "اليوتيوبر" علي غزلان عبر حسابه بتطبيق "أنستقرام" قبيل الوفاة: "صديقي مصطفى حفناوي كان معانا وبيضحك وبيهزر عادي.. فجأة حس بمغص في بطنه وألم في كتفه اليمين، راح المستشفى على رجله عادي جدا الساعة 1 الظهر تم حجزه وتم تشخيصه بالتهاب في القولون".
وأضاف: "لكن بعد 6 ساعات مصطفى فقد الوعي واكتشفنا أن التشخيص كان خطأ، وأنه عنده جلطة في المخ، وحصل ضمور تام في الجزء الأيسر من مخه وفي اشتباه في شلل نصفي، أرجوكم ادعوا له ربنا يشفيه ويصبر أهله.. هو في غيبوبة حتى الآن وربنا يسترها عليه لما يفوق ويعرف، ربنا قادر على كل شيء وقادر تحصل معجزة".
تُعرف الجلطة الدماغية أو "جلطة المخ" بأنها خلل مفاجئ في تدفق الدم للدماغ، لانسداد أوعية دموية أو تخثر للدم إثر تراكم الدهون، فيما تحتل الجلطة المركز الثالث في أسباب الوفاة في العالم، وأول أسباب العجز عند البالغين.
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