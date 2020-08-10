تعرّف على الشرط الأساسي لإجراء تفويض للسيارة

الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت منصة أبشر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المتابعين بشأن رسالة إلكترونية وصلت لـه بعد إبلاغه عن رغبته في إجراء تفويض لسائق لديه. ورداً على هذا الاستفسار فقد أوضحت منصة أبشر الشرط الأساسي لإجراء تفويض السيارة للسائق وفقـاً للإجراءات النظامية، والذي يتضمن ضرورة امتلاك صاحب السيارة حساب بمنصة أبشر ليتمكن من إصدار التفويض. وجاء في ردّ المنصة: “يلزم أن يكون لدى مالك المركبة حساب بمنصة أبشر ليتمكن من إصدار التفويض”.

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