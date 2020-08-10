خطوات العناية بالسيارة قبل معاودة القيادة بعد ركنها لفترة طويلة

الخليج ٣٦٥ نت – مع انتشار فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، تم اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية الضرورية للحد من تفشي الفيروس، كان من ضمنها فرض منع التجول على المواطنين، وهو الأمر الذي قيد حركة قائدي السيارات في منازلهم، مما تسبب في توقف معظمهم عن استخدام سياراتهم لفترة طويلة.

وقيادة السيارة بعد فترة التوقف أمر خطير، وذلك لاحتمال تعرضها لبعض الأعطال نتيجة لعدم الاستخدام، لذلك خلال السطور التالية نقدم لكم بعض الإجراءات التي يجب اتخاذها للتأكد من سلامة السيارة قبل العودة لقيادتها على الطرقات.

– فحص مستوى زيت المحرك للتأكد من عدم تناقصه أو تعرضه للتلف

– فحص بطارية السيارة والتأكد من عملها بكفاءة

– التأكد من عدم ظهور أي علامات تحذيرية الخاصة بالأعطال في طبلون السيارة

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– فحص ضغط هواء الإطارات للتأكد من عدم تسربه خلال فترة التوقف، وهو الأمر الذي قد يتسبب في تلف الإطارات

– التأكد من عمل أضواء السيارة الأمامية والخلفية بكفاءة

– فحص سائل التبريد في الردياتير للتأكد من عدم تناقصه، وهو ما قد يسبب خطورة بالغة على المحرك

– فحص مستوى السائل في مسّاحات الزجاج والتأكد من عدم وجود شقوق بها

– إعادة ضبط المرايا الجانبية للسيارة