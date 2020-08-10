تعرف على ضوابط اصطحاب الأطفال في السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المتابعين بشأن مدى ثبوت المخالفة حال وجود الطفل في المقعد الأمامي.

وجاء ردّ المرور ليؤكد على ضرورة وضع الأطفال في المقاعد المخصصة لهم، ولا يجب وضعهم مع المرافق في المقعد الأمامي حفاظًا على سلامتهم.

أما إذا كانت الحالة تستلزم المرافقة، فأشار المرور إلى أنه بإمكان الراكب استخدام المقعد الخلفي بجانب الطفل بعد وضعه في المقعد المخصص.