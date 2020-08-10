هيونداي تتبرع بـ 2.4 مليون دولار لمكافحة كورونا في أفريقيا والشرق الأوسط

كتب: باسل الحلواني

كشفت شركة هيونداي موتور، عن تبرعها بمعدات طبية ولوازم وقاية شخصية بمبلغ 2.4 مليون دولار أمريكي لدول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للمساعدة في مكافحة وباءكورونا (كوفيد – 19).

وقالت هيونداي عبر بيان لها إن مصر تعد إحدى الدول من بين سبعةٍ وثلاثين دولة تستفيد من تبرع شركة هيونداي (33,000 لوازم وقائية) والتي قد تساعد موظفي التعامل المباشر في القطاع الطبي والشعب خلال هذه الأزمة التي لم يسبق لها مثيل، كما تبرعت الشركة بمبلغ 111,000 دولار أمريكي، بما في

ذلك 30,000 كمامة طبية و3,000 بدلة وقاية.

ويُعد هذا التبرع جزءًا من التزام شركة هيونداي لدعم من المنطقة، وتبرعت للمنظمات الحكومية وغير الحكومية المعنية بهذه المعدات.

وفي الأسابيع الأخيرة، ساعدت شركة هيونداي البلدان المحتاجة حول العالم من خلال التبرع والمساهمة بالمعدات الطبية ولوازم الوقاية الشخصية.

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وقال بانجسونجيون نائب رئيس شركة هيونداي موتور لمقرالشركة في الشرق الأوسط وأفريقيا "كانت رعاية البشرية دائماً في صميم رؤية شركة هيونداي، حيث أنها ساعدت

البلدان المحتاجة حول العالم، ونحن نعتز بتوسيع نطاق الدعمفي بلدان منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والتي تُعد أكثر الدول تضررًا من الأوبئة".

وأضاف قائلاً: "يعد التبرع بلوازم الوقاية الشخصية خطوة أخرى لإحداث فارق إيجابي،ونعتقد أنه يمكننا التغلب على أي شيء، إذا عملنا مع بعضنا البعض".

كما قال: "نحن نأمل أن ينتهي هذا الوباء قريبًا، وأن نستطيع مساعدة الناس للعودة إلى حياتهم اليومية".

ومن بين مبادرات شركة هيونداي لمكافحة فيروس كوفيد – 19 على مستوى العالم هو توصيل لوازم الطوارئ إلى المنشآت الطبية في الصين، مُقدمةً خدمات النقل المجاني لكبارالسن والرعاية الصحية في البرازيل، كما تُقدم الشركة أسطولاً من المركبات للمتطوعين والعزل الذاتي في المملكة المتحدة.