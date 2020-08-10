مازيراتي تطرح مجموعة تروفيو الأقوى على الإطلاق

كتب: باسل الحلواني

تكتب مازيراتي فصلاً جديداً في مسيرتها مع توسيع مجموعة تروفيو، فعقب إطلاقها ليڤانتي تروفيو السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات فائقة القوة والتميز في عام 2018، تطرح مازيراتي اليوم سياراتي كواتروبورتيه تروفيو وجيبلي تروفيو بتصميم يجمع ذروة الفخامة والأداء الرياضي الفائق.

وتكريساً لهوية مازيراتي الإيطالية الأصيلة؛ تم اختيار ألوان العلم الإيطالي لاطلاق مجموعة تروفيو الجديدة: حيث ستكون كواتروبورتيه باللون الأخضر، وليڤانتي باللون الأبيض، وجيبلي باللون الأحمر، مع لمسات الكروم و الحمراء اللامعة لتمنح المجموعة مظهراً ينبض بالجرأة والتألق.

وتعيد مازيراتي ترجمة مفهوم سياراتها السيدان عبر تزوديها بمحرك من 8 أسطوانات، حيث تحتضن سيارتا جيبلي تروفيو وكواتروبورتيه تروفيو محركاً توربيناً مزدوجاً من 8 أسطوانات وبسعة 3,8 ليتر، يمدهما بقوة تعادل 580 حصان مع 6,250 دورة في الدقيقة وعزم دوران 730 نيوتن متر.

وقد تم تصنيع هذا المحرك، الذي سبق وأثبت قوته الخارقة مع سيارة ليڤانتي تروفيو، في مصنع فيراري في مدينة مارانيلو وفقاً لمواصفات مازيراتي، حيث جرى تعديله وتطويره لتحقيق أداء مذهل يماثل سيارات سيدان ذات المحرك الخلفي.

ورغم استخدامه للمرة الأولى في سيارة جيبلي، إلا أنه قد جرى استخدام هذا المحرك ثماني الأسطوانات سابقاً على سيارة كواتروبورتيه GTS في نسخته بقوة 530 حصان. وتحتضن اليوم سيارات جيبلي، وكواتروبورتيه وليڤانتي من مجموعة تروفيو الجديدة نسخة المحرك بقوة 580 حصان، والذي يمتثل بشكل كامل لمعايير كفاءة

استخدام الوقود والانبعاثات.

وتفخر سيارتا جيبلي تروفيو وكواتروبورتيه تروفيو بكونهما سياراتا سيدان مازيراتي الأسرع على الإطلاق؛ مع سرعة قصوى تعادل 326 كيلومتراً في الساعة، في حين تبلغ السرعة القصوى لسيارة ليڤانتي تروفيو 302 كيلومتر في الساعة.

وتتمتع سيارتا جيبلي تروفيو وكواتروبورتيه تروفيو – مثل سابقتهما ليڤانتي تروفيو - بميزة التحكم المتكامل في المركبات IVC)) مع إعدادات مخصصة لتضمن ديناميكات قيادة محسّنة، وتعزيز تقنيات السلامة، والمزيد من الأداء الفائق. كما تشتمل سيارات سيدان هذه على مفتاح Corsa الذي يقوم بتفعيل نمط القيادة الرياضي في السيارة، إلى جانب ميزة Launch Control، التي ظهرت للمرة الأولى في سيارة ليڤانتي تروفيو لتطلق العنان لقوة المحرك القصوى وتمنح السائق أداءً خارقاً مع تجربة قيادة مازيراتي الأصيلة.

وفي حين أن أكثر ما يميز سيارات مازيراتي هو صوت محركها، باتت مجموعة تروفيو اليوم تتمتع بمظهر أكثر تميزاً بفضل لمساتها التصميمة الرائعة التي تضفي على هذه الطرازات عالية الأداء مزيداً من التألق. ويشمل ذلك الشبكة الأمامية ذات الخطوط العمودية المزدوجة السوداء، مع ألياف الكربون التي تزين حواف فتحات التهوية الأمامية والناشر الخلفي لتعطي انطباعاً أكثر جرأة.

وتمتاز كامل مجموعة تروفيو بتشطيبات حمراء اللون

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تظهر على أسفل فتحات التهوية الجانبية ورمز الصاعقة في علامة الرمح الثلاثي الشعب على الدعائم الطولية والخلفية (C-pillars).

وتجلت التغييرات الأبرز في خلفية السيارة، مع تصميم جديد لمجموعات الإضاءة الخلفية وفق شكل منحني مستوحىً من سيارتي 3200 GT وألفييري.

كما خضع غطاء المحرك في سيارة جيبلي تروفيو لتعديلات تصميمية، مع إضافة فتحتي تهوية بتصميم جريء لتعزيز التهوية، كما في سيارة ليڤانتي تروفيو.

وقد تم تزويد سيارتي جيبلي وكوارتوبورتيه بعجلات أوريوني مصنوعة من الألمنيوم بقياس 21 بوصة، في حين حصلت سيارة ليڤانتي تروفيو على عجلات أوريوني بقياس 22 بوصة.

وتتواصل سمات تروفيو الفريدة في المقصورة الداخلية، حيث تضم لوحة القيادة الجديدة مع واجهة استخدام فريدة تعمل عند بدء تشغيل السيارة، كما تحمل مساند الرأس شعار تروفيو مع بروز الإسم بشكل ناتئ ثلاثي الأبعاد. وينسحب هذا الأسلوب الحصري الرفيع كذلك على داخلية السيارة المصنوع من جلد Pieno Fiore الطبيعي.

وتطور نظام مساعدة السائق المتقدم (ADAS) ليشمل وظائف جديدة. وبفضل نظام مساعد القيادة النشط، بات يمكن تشغيل وظيفة القيادة المساعدة الآن في شوارع المدن والطرق السريعة على حد سواء.

وتم كذلك إدخال تقنيات جديدة في نظام مساعد مازيراتي الذكي (MIA) مع استخدام شاشة وسائط متعددة عالية الدقة بقياس أكبر قدره 10.1 إنش في سيارتي جيبلي تروفيو وكواتروبورتيه تروفيو. أمّا سيارة ليڤانتي، فما زالت تحتفظ بشاشة قياس 8.4 إنش مع إمكانات مطورة لناحية الدقة والرسوميات. علاوةً على ذلك، وبفضل برنامج (Maserati Connect)، تمتلك مجموعة تروفيو الآن قدرات اتصال عالية مع مجموعة كاملة من الخدمات التي تسهّل استخدامها.

سيتمّ تصنيع سيارتي جيبلي تروفيو وكواتروبورتيه تروفيو في مصنع (AGAP) Avvocato Giovanni Agnelli في Grugliasco (تورينو)، في حين سيتم تصنيع ليڤانتي تروفيو في مصنع Mirafiori (تورينو).