أشياء يجب عليك التأكد منها قبل الإنطلاق في الرحلات الطويلة

الخليج ٣٦٥ نت – الرحلات الطويلة على الرغم من كونها ممتعة، إلا أن قضاء وقت طويل على الطريق قد يحمل في طياته الكثير من المخاطر، لذا نقدم لك بعض الأشياء المهمة التي تحتاج إلى حملها معك للحصول على رحلة ممتعة وآمنة.

المستندات الشخصية

قبل الانطلاق عليك التأكد من وجود أوراق تحقيق الشخصية، ورخصة القيادة، قد يبدو الأمر بديهياً وسهلاً لكنه في الحقيقة غاية في الأهمية.

الأغذية والمشروبات

أحيانًا تستمر لفترة أطول مما كان متوقعًا، لذا الحصول على ما يكفي من الطعام والشراب مهم حتى لا تقلقك أي ظروف غير متوقعة.

الملابس

من المهم جداً التنويع في اختيار الملابس بين الخفيفة والثقيلة، فعلى الطريق ستلاحظ التقلبات الجوية المفاجئة، فمثلاً في فصل الصيف قد يكون الجو مشمس صباحاً وبارد ليلاً لذا يجب أن تكون مستعد لكافة الظروف.

الهواتف

تأكد من أن هاتفك مكتمل الشحن، وإذا كانت سيارتك لا تحتوي على شاحن لاسلكي، فتأكد من وجود وصلة للشحن في السيارة، حيث أن الهاتف هو المصدر الوحيد لطلب النجدة في أي وقت.

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الأدوات الأساسية

من المهم أن يكون لديك أدوات أساسية لإزالة الضرر البسيط على السيارة، لأن الطريق لا يمكن التنبؤ به، لذا يجب أن يكون لديك إطار احتياطي ومجموعة إسعافات أولية.

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