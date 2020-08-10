تويوتا 86 الجيل القادم يظهر لأول مرة أثناء اختباره “فيديو”

الخليج ٣٦٥ نت – ظهر الجيل الثاني من تويوتا 86 أثناء اختباره للمرة الأولى في شوارع ميشيجان الأمريكية، ويُذكر أن تويوتا وسوبارو أعلنتا العام الماضي عن تطوير الأجيال الجديدة لـ 86 وBRZ بالتعاون بين الطرفين.

كلا السيارتين ستعتمدان على نفس نظام الدفع الخلفي والشاسيه والمحركات، وهنا في الفيديو التجسسي نرى أول لمحة عن التصميم الخارجي لنسخة تويوتا.

يبدو أن المقدمة والخلفية ستحصلان غلى تغييرات جذرية مقارنة بـ 86 الحالية، كما أشارت تقارير أن الجيل القادم سيحمل اسم “86 GR”، وهي إشارة لقسم “جازو ريسينج” التابع لتويوتا لتطوير سيارات الأداء والسباق، والذي يشارك في تطوير الجيل القادم من 86 الرياضية.

من المتوقع طرح تويوتا 86 الجديدة كلياً في منتصف 2021 كموديل 2022، مع احتمالية تزويدها بمحرك 2.4 لتر 4 سلندر بالتنفس الطبيعي بقوة 217 حصان وعزم 240 نيوتن متر، ولكن لا توجد تأكيدات رسمية بعد.

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