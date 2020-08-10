وفاة اليوتيوبر مصطفى الحفناوي بعد إصابته بلجلطة بالمخ| تعرف على وصيته وآخر كلماته

بعد وفاة اليوتيوبر مصطفى الحفناوي ، سادت من الحزن الشديد على مواقع التواصل الاجتماعي عقب إعلان أصدقاء الحفناوي عن وفاته اليوم بعد إصابته بجلطة دماغية خلال الأيام الماضية وتدهور صحته نتيجة التشخيص الخاطئ أصيب على أثره بشلل نصفى ودخل في غيبوبة، إذ تداول النشطاء آخر كلماته وأهم التدوينات التي نشرها على صفحته الرسمية، لذا تعج مؤشرات البحث بعلميات مكثفة الآن عن معرفة أسباب وفاة البلوجر الشهير وموعد جنازته.

وفاة اليوتيوبر مصطفى الحفناوي

أعلن منذ قليل المدون أعلن المدون محمود عبد المنعم، وفاة البلوجر مصطفي حفناوي، بعد صراع طويل تحت أجهزة التنفس في الرعاية المركزة، عقب تشخيصه بجلطة في المخ مكث على أثرها في المستشفى منذ أيام، تاركًا خلفه شعبية ضخمة، لذ تحولت مواقع التواصل الآن لساحة للدعاء له عقب إعادة نشر تدوينة له قال فيها “أقروا الفاتحة بنيه انها لكل ميت معندوش حد يدعيله او يفتكروا كصدقة”.

وكان اليوتيوبر الشهيد تصدر محركات البحث خلال الأيام الماضية، بعد إعلان أصدقائه عن إصابته بوعكة صحية شديدة دخل على أثرها المستشفى وقال صديقه على غزلان، أن الجلطة أدت لضمور في الجانب الأيسر من المخ، مشيرا لوجود اشتباه في شلل نصفي.

وضحت مواقع التواصل الاجتماعي برسائل التعازي لمشاهير، حيث تصدر هاشتاج مصطفى حفناوي قائمة الأعلى تداولا على تويتر.

أعراض الجلطة الدماغية

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ويتساءل الكثيرين الآن عن أعراض الجلطة الدماغية وكيف تشخصيها بطريقة صحيحة حتى لا تتدهور صحة المريض ومن بين أعراضها:

تشمل تغيرات في الإحساس أو التحكم في الحركة.

ضعف مؤقت في اليد أو الساق.

عدم قدرة المريض على الابتسام.

صعوبة الكلام.

في حالة ظهور مثل هذه الأعراض على المريض يتوجب التحرك سريعا والذهاب به إلى أقرب طبيب لتوقيع الكشف الطبي عليه، وتفادي المضاعفات.