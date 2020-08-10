سامسونج تكشف عن نسخة مستحدثة من سيارتها الشهيرة SM6

تعرف علامة سامسونج في السوق المصرية، بأنها خاصة ببعض المنتجات الإلكترونية وأجهزة المحمول، إلا أن البعض لا يعلم أن علامة سامسونج تشمل كذلك بعض أنواع السيارات.

وخلال الأيام القليلة الماضية كشفت شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية سامسونج موتورز، عن قيامها بإجراء تحديثات واسعة على سيارتها SM6، التي تنتمي إلى فئة السيارات السيدان متوسطة الحجم.

ولعل أبرز التعديلات التي حصلت عليها النسخة الجديدة من السيارة حصولها على محرك بنزين تيربو، سعة 1.8 لتر، يزأر بقوة 225 حصانًا.

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وفيما يتعلق بالواجهة الأمامية، فحصلت على تعديلات بسيطة، كما زودت

بشرائط LED على شكل حرف L في المصد مع تغيير شكل الشبك الامامي بشكل طفيف، وتصميم جديد للجزء السفلي من المصد و حصلت المصابيح الخلفية على تعديلات جديدة لتتوافق بشكل أفضل مع الواجهة الأمامية.

واحتوت أيقونة سامسونج المستحدثة على مجموعة تقنيات حديثة وأنظمة سلامة متعددة في مقدمتها نظام (4CONTROL)، الذي يتيح خيار الالتفاف بالأربع إطارات أثناء القيادة وذلك بطريقة إلكترونية وهو يعتبر الأول في هذه الفئة ويمنح القيادة المزيد

من السلاسة والثبات والأداء الرياضي.

وزودت السيارة بنظام انغلاق الفرامل، ونظام استقرار الثبات الإلكتروني أثناء القيادة، ونظام التحكم بالسرعة الأوتوماتيكي (ACC)، الذي يضبط سرعة السيارة تلقائيًا، ونظام الحفاظ على المسافة (SDW) للحفاظ على مسافة آمنة للمركبات بالأمام، ونظام الفرامل الأتوماتيكي التلقائي (AEBS) والذي يقوم بإيقاف السيارة آليا في حال التوقف المفاجئ للمركبة بالأمام أو وجود عائق ثابت أمام المركبة، الإضاءة الجانبية والتي تتيح لأنوار الضباب حتى سرعة 40 كم/ساعة، ونظام التنبيه عند مغادرة الحارة أثناء القيادة (LDW) والذي يقوم بتنبيه السائق عند مغادرة الحارة أثناء القيادة دون استخدام إشارات الالتفاف وذلك بخروج إشارة تنبيه في الشاشة الأمامية وصوت تنبيه داخل المقصورة، ونظام قراءة اللوحات المرورية (TSR).