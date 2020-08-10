أمريكي يشتري لامبورجيني اوروس بالتحايل على الحكومة!

الخليج ٣٦٥ نت – اتهمت السلطات الأمريكية رجلاً في ولاية تكساس بشراء لامبورغيني اوروس بأموال الدعم الحكومي المخصصة لحماية رواتب موظفي الشركات الصغيرة في وباء الكورونا. وقد قرأنا عن قصة مشابهة منذ أسابيع عن رجل في فلوريدا استخدم نفس أموال الدعم الحكومي الأمريكي لشراء لامبورغيني هوراكان.. وبالنسبة لقصة اليوم، فقد فضّل الرجل من تكساس شراء اوروس 2021 جديدة بسعر 222,000 دولار (832,000 ريال). وقد قام الرجل بأخذ قرض حكومي بقيمة 1.6 مليون دولار (6 مليون ريال) واشترى بجانب اللامبورغيني، ساعة روليكس باهظة الثمن وفورد F-350 بيك أب 2020. كما أنفق الرجل بعمر 29 عاماً آلاف الدولارات على النوادي الليلية وبعض المقتنيات الشخصية الفاخرة الأخرى طبقاً للسلطات. Advertisements

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