هيونداي تعلن عن انطلاق علامة “أيونيك” الكهربائية الجديدة

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الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت هيونداي رسمياً عن انطلاق علامة جديدة مخصصة للسيارات الكهربائية باسم “أيونيك”، وستكون العلامة موازية لعلامات هيونداي وكيا وجينيسيس تحت مجموعة هيونداي موتور.
وسينطلق أول موديل تحت العلامة الجديدة في بداية 2021، مع العلم أن اسم “أيونيك” مستخدم بالفعل في موديل هيونداي ايونيك الكهربائية والهجينة، والذي سيستمر تحت إطار علامة هيونداي نفسها وليس أيونيك الجديدة.
أول موديل قادم تحت العلامة الجديدة سيكون “أيونيك 5” وهي كروس أوفر متوسطة الحجم، متبوعة بـ “أيونيك 6” في 2022، وهي النسخة الإنتاجية لبروفيسي كونسيبت البديعة.
في 2024، ستنطلق “أيونيك 7″، وهي SUV كبيرة، ضمن موديلات أخرى قادمة ستعتمد جميعاً على منصة E-GMP الكهربائية الجديدة لهيونداي.
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