شركة محمد يوسف ناغي للسيارات هيونداي تقدم عروض الصيانة الشهرية

الخليج ٣٦٥ نت – أطلقت شركة محمد يوسف ناغي للسيارات وكيل هيونداي بالمنطقة الغربية لعملائها عروض خدمات ما بعد البيع الشهرية التي تقوم بها تشجيعا لعملاءها لاجراء فحوصات الصيانة الدورية نهاية كل شهر، حيث وجهت الدعوة الى عملاءها لزيارة مراكز الصيانة المنتشرة بالمنطقة الغربية للاستفادة من هذه الحملة واقتناص عروض نهاية الشهر “، والتي ستكون متاحة شهرياً الى نهاية العام على كافة طرازات هيونداي.

وأكد خالد الحارثي مدير التسويق والعلاقات العامة بالشركة على أهمية هذه العروض التشجيعية لخدمات الصيانة من شركة محمد يوسف ناغي للسيارات، معرباً عن ثقته بأنه سوف يستقطب “الكثير من الاهتمام من عملاءنا، وحرصاً منا لتشجيع جميع عملاءنا المهتمين للمسارعة إلى حجز مواعيد الصيانة والاستفادة من هذه العروض”.

أهم ما يميز هذه العروض هو ما تقدمه من خدمات مجانية وأسعار منافسة تماماً، تبدأ بالكشف مجاناً على 14 نقطه + فحص كمبيوتر مجاني، بالإضافة الى خصم 20% على خدمات الصيانة الدورية على كافة الطرازات وهذا من شأنه تشجيع العملاء على المضي في اتخاذ القرار لعمل الخدمات اللازمة والصيانة بكل يسر وسهولة.